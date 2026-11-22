بحث الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتطورات الإقليمية.

جاء ذلك لقاء وزير الخارجية، اليوم الأحد، مع فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، وذلك على هامش أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أكد الوزير عبدالعاطي الحرص على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتطلع إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي المرتقبة إلى القاهرة غدا الاثنين، وعقد الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة؛ بما يسهم في إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين.

وعلى الصعيد الإقليمي، تبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار الإقليمي، حيث أكدا أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات، ومواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.