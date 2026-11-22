في مشهد يجسد قوة الإرادة والإصرار على مواجهة صعوبات الحياة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب مبتور القدم، يعمل في مهنة النقاشة، متحديًا ظروفه الجسدية، ومتمسكًا بحقه في العمل والسعي من أجل توفير لقمة عيشه.

وأظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يستعين بعكازه الخاص للصعود على السقالة وممارسة عمله، رغم صعوبة المهمة، حيث يحمل «الكازلا» التي تحتوي على المعجون، ويواصل أداء عمله بكل عزيمة وإصرار، دون أن تمنعه إعاقته من مواصلة السعي وراء رزقه.

ولفت المشهد أنظار المتابعين، بعدما عكس حجم التحدي الذي يواجهه الشاب في عمله اليومي، وإصراره على الاعتماد على نفسه ومقاومة الظروف الصعبة، في صورة إنسانية تحمل رسالة عن قيمة العمل والكفاح، وأن الإرادة قد تمنح الإنسان قوة لمواجهة أصعب التحديات.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، معتبرين أن ما يفعله الشاب نموذج ملهم في الصبر والكفاح، ودليل على أن الإعاقة لا تعني الاستسلام أو التوقف عن السعي، بل يمكن للإرادة والعزيمة أن تصنعا طريقًا لمواصلة الحياة والعمل.