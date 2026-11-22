تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم من انتشال جثمان شاب من مياه بحر يوسف بالقرب من كوبري شارع البوستة بمدينة الفيوم، عقب تعرضه للغرق، وسط حالة من الترقب لمعرفة تفاصيل الواقعة.

بلاغ للأجهزة الأمنية بغرق شاب

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم إخطارا يفيد بغرق شخص في مياه بحر يوسف بالقرب من كوبري شارع البوستة، وعلى الفور جرى إخطار قوات الإنقاذ النهري التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة

وبتكثيف جهود البحث والإنقاذ، تمكنت القوات من انتشال الجثمان من المياه، وتبين أن المتوفى يدعى رمضان محمود أحمد عبد المتولي، وينتمي إلى قرية فيديمين التابعة لمحافظة الفيوم وعقب انتشال الجثمان، جرى نقله إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات المتبعة.