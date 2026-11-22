أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول، في إطار الجولة الـ 11 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: سيني لامنس.

خط الدفاع: ليني يورو - ماتياس دي ليخت - ديجو دالوت - لساندرو مارتينيز.

خط الوسط: يوري تيليميناس - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: بريان مبيومو - ماتيوس كونيا - باتريك دروجو.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 19 برصيد 8 نقاط، فيما يحتل فريق ليفربول المركز الخامس برصيد 18 نقطة.