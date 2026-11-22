أعلن الإسباني أندوني إيراولا، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل الريدز لمواجهة مانشستر يونايتد، في إطار الجولة 11 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز، فيرجيل فان دايك، جيريمي جاكيه، رونالد أراوخو.

خط الوسط: فلوريان فيرتز، دومنيك سوبوسلاي، اليكسيس ماك اليستر.

خط الهجوم: برادلي باركولا، ريو نوجوموها، أليكسندر إيزاك.

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، على ملعب أنفيلد، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءً بتوقيت أبو ظبي.