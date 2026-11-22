تحمل مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد تاريخًا طويلًا من المنافسة والإثارة، إذ يُعد الصدام بين الفريقين واحدًا من أبرز قمم الكرة الإنجليزية، في ظل الصراع المستمر بينهما على الألقاب والمكانة التاريخية داخل إنجلترا.

وعلى مستوى المواجهات الرسمية، يتفوق مانشستر يونايتد في عدد الانتصارات، بعدما حقق 85 فوزًا خلال 218 مباراة جمعته بليفربول، مقابل 72 انتصارًا للريدز، فيما حسم التعادل 61 مواجهة، وفقًا للإحصائيات الواردة.

ورغم الأفضلية التاريخية لمانشستر يونايتد، فإن ليفربول يمتلك بدوره انتصارات عريضة لا تُنسى، أبرزها الفوز بسبعة أهداف دون رد في مارس 2023، في واحدة من أقسى الهزائم التي تعرض لها الشياطين الحمر أمام غريمهم التقليدي.

وشهدت السنوات الأخيرة تبادلًا للانتصارات بين الفريقين، إذ فاز مانشستر يونايتد بنتيجة 4-3 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2024، بينما حقق ليفربول انتصارًا بثلاثية نظيفة على ملعب أولد ترافورد في سبتمبر من العام نفسه.

وتواصلت الإثارة في المواجهات التالية، قبل أن ينجح مانشستر يونايتد في حسم آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي، وفقًا للنتائج المذكورة، ليحصل على أفضلية معنوية قبل القمة الجديدة على ملعب أنفيلد.