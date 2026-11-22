تابعت وزارة الصحة والسكان ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن مستقبل نظام تكليف خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية، عقب اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب.

‎وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن ما طُرح خلال الاجتماع يأتي في سياق الدراسات التي تعدّها الوزارة لتخطيط القوى العاملة الصحية حتى عام 2032، ويتابع هذه الدراسات الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بموجب القرار الوزاري رقم 2581 لسنة 2026، بهدف تقدير احتياجات المنشآت الصحية من كل تخصص في كل محافظة على مدى السنوات المقبلة، مع حساب الإحالة إلى المعاش والإجازات ومعدلات التخرج، موضحا أن نتائج هذه الدراسة تحدد أعداد التكليف كل عام، ولا تعني صدور قرار بإلغائه.

موقف الوزارة الثابت والمعلن

‎وأكد المتحدث الرسمي أن موقف الوزارة الثابت والمعلن، أن التكليف قائم ومرتبط بالاحتياج الفعلي، وفقا لنص القانون رقم 29 لسنة 1974، الذي جعل التكليف وسيلة لسد العجز في الجهات المختلفة، ولم يجعله التزامًا بتعيين جميع الخريجين.

وأضاف أن اللجنة العليا للتكليف أقرّت هذا التوجه في اجتماعها بتاريخ 13 سبتمبر 2022، والذي حضره رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ونقباء المهن الطبية، وممثلو الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حيث قرّرت اللجنة تطبيق التكليف وفق الاحتياج بدءًا من دفعة 2023، مع تكليف دفعتي 2021 و2022 بالكامل، وهو القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 218 بتاريخ 23 نوفمبر 2022.