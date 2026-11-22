​قالت أ.د نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، إن الاحتفال بتخرج الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر في موسمه الرابع يمثل يوم حصاد لما غرس من علم وصبر وسهر في الغربة، مؤكدة أن هذا الموسم يحتفي بـ 1190 خريجا وخريجة (806 من البنين و384 من البنات) يمثلون 45 دولة من مختلف قارات العالم، جمعتهم رسالة العلم وقيم التعارف الإنساني تحت شعار: «مصر.. الخير أظهر، والعلم أزهر».

الأزهر روح متصلة ومنهج يجمع بين أصالة التلقي على المشايخ وحسن الحوار

​وأكدت خلال كلمتها في احتفالية تخرج الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر لعام ٢٠٢٦م؛ أن الأزهر الشريف ليس مجرد حجارة أو مبان تاريخية، بل هو روح متصلة وإسناد باق ومنهج يجمع بين أصالة التلقي على المشايخ وحسن الحوار، حيث يتسع فيه أفق الطالب ليغدو صاحب رسالة جامعة، مستشهدة بتنوع أروقة الأزهر التي تعكس تلاحم الشعوب وتآخيها.

​وأوضحت أن الإجازة العلمية في التراث الأزهري عهد وأمانة تقتضي العمل بالعلم وتبليغه للناس، داعية الخريجين إلى أن يكونوا في أوطانهم أطباء قبل أن يكونوا قضاة؛ يحسنون الاستماع والفهم، ويطفئون الفتن بالحكمة، ويكونوا حراسا للوسطية والاعتدال بمواجهة الغلو بعلم راسخ وخلق قويم، مع مراعاة أعراف مجتمعاتهم وألسنتهم.

​وأشارت إلى أن خريجي الأزهر الوافدين يعدون سفراء حقيقيين يربطون بين مصر وبلدانهم بصلات إنسانية وعلمية تتجاوز المعاهدات، موجهة الدعوة إلى أصحاب المعالي والسعادة لتمكينهم في مؤسسات أوطانهم والحفاظ على تواصلهم بجامعتهم؛ كما ثمنت رعاية مصر وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وقيادات جامعة الأزهر وأساتذتها، وأسر الطلاب على ما بذلوه من دعم ودعاء.

​واختتمت كلمتها بتوجيه رسالة مؤثرة إلى أبنائها وبناتها الخريجين بأن لهم بعد اليوم وطنين؛ وطنا يعودون إليه ليحملوا مشاعل الهداية والعلم، ومصر التي احتضنت زهرة شبابهم، متمنية أن يعودوا أدلاء للخير في مجتمعاتهم، وأن يروا ثمار غرسهم في طلاب جدد يقبلون على العلم بحب وتقدير لمن علمهم، داعية الله أن يبارك في تخرجهم وينفع بهم، ويحفظ مصر وأوطانهم والأزهر الشريف.