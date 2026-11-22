نعى الدكتور مسعد سلامة، عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة، نجله الطبيب الشاب نور مسعد سلامة، بكلمات مؤثرة حملت الكثير من مشاعر الحزن والأسى، معبرًا عن صدمته الكبيرة لفقدان نجله، ومستعيدًا ذكرياتهما وما جمعهما من سنوات الكفاح والتعب والدراسة والعمل.

ونشر الدكتور مسعد سلامة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة رثاء مؤثرة، قال فيها: «رحل نور توأم روحي.. رحل نور القلب والفؤاد.. رحل نور حياتي.. رحل نور ضياء عقلي.. رحل نور البسمة والضحكة.. رحل نور الطموح والمستقبل».

وأضاف في نعيه: «رحل نور ومعه سنوات من التعب والمذاكرة والعمل والفرح والضغط النفسي والبدني والمالي.. نور يوم مولده.. نور يوم وفاته.. ربنا يرحمك يا فلذة كبدي وقلبي وروحي وعقلي.. الحمد لله رب العالمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وكانت جامعة المنصورة قد شهدت خلال الأيام الماضية أجواء من الفرحة والاحتفاء بالدكتور مسعد سلامة، عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الآداب، حيث حرص زملاؤه ومحبيه على تقديم التهنئة له بهذه المناسبة، إلا أن الفرحة لم تدم طويلًا، بعدما تلقى نبأ وفاة نجله الطبيب الشاب.

ورحل نور مسعد سلامة بعد عام واحد فقط من تخرجه في كلية الطب، وفي توقيت لم يمر عليه سوى أيام قليلة من تعيين والده عميدًا للكلية، ليفجع رحيله الأسرة والأصدقاء ومحبيه، تاركًا حالة من الحزن والأسى على فقدانه في مقتبل العمر.