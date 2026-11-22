تشهد حالة الطقس في مصر تغيرات تدريجية خلال الأيام المقبلة، مع استمرار الأجواء المعتدلة نهارًا وانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وهو ما يثير تساؤلات حول موعد انتهاء الأجواء الخريفية وبدء ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وفي هذا السياق، كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن التوقيت المتوقع لانخفاض درجات الحرارة بصورة أكبر، موضحة أن الأجواء الشتوية الباردة بشكل واضح قد تبدأ مع بداية شهر ديسمبر أو منتصفه.

موعد ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة

أوضحت منار غانم أن ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لا يزال مبكرًا خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار الأجواء الخريفية التي تتسم باعتدال درجات الحرارة خلال النهار، رغم انخفاضها ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأضافت أن الانخفاض الأكبر في درجات الحرارة يُتوقع أن يكون مع بداية ديسمبر أو بحلول منتصف الشهر، وهو التوقيت الذي قد يستدعي الاعتماد على الملابس الشتوية الثقيلة، وفقًا للتغيرات التي تشهدها الحالة الجوية.

حالة الطقس من 23 إلى 27 نوفمبر 2026

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء المعتدلة خلال الفترة من الاثنين 23 نوفمبر وحتى الجمعة 27 نوفمبر 2026، مع اختلاف درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما تميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ما يستدعي ارتداء ملابس مناسبة عند الخروج في هذه الأوقات.

تحذير من الشبورة المائية صباحًا

تتكون شبورة مائية خلال الفترة الصباحية، بداية من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وقد تؤدي الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، لذلك يُنصح قائدو السيارات بتوخي الحذر وترك مسافات آمنة أثناء القيادة.

فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح

وتتضمن توقعات الطقس وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تصل إلى 30%، خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى حلايب وشلاتين.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، دون أن يعني ذلك حدوث تغير كبير في طبيعة الأجواء على مستوى الجمهورية.

هل تنخفض درجات الحرارة قبل بداية ديسمبر؟

وفقًا للتوقعات المعلنة، تستمر الأجواء الخريفية خلال الأيام الأخيرة من نوفمبر، مع وجود فروق واضحة بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، بينما يُنتظر أن يصبح الانخفاض أكثر وضوحًا مع بداية ديسمبر أو منتصفه.