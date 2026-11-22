تعد صينية البطاطس بالكريمة من الوصفات المناسبة لوجبة الغداء، خاصة عند الرغبة في تحضير أكلة مختلفة بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، إذ تجمع بين البطاطس والكريمة والجبن في وصفة سهلة التحضير.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير طريقة عمل صينية البطاطس بالكريمة فى الفرن للشيف تامر فتحى .

طريقة عمل صينية البطاطس بالكريمة في الفرن..

المكونات:

* 4 حبات بطاطس متوسطة.

* كوب كريمة طبخ.

* نصف كوب لبن.

* ملعقة كبيرة زبدة.

* كوب جبنة موتزاريلا.

* 2 فص ثوم مفروم.

* ملح وفلفل أسود.

* رشة زعتر.

طريقة التحضير:

1. تقشر البطاطس وتقطع إلى شرائح رفيعة، ثم تسلق في ماء لمدة دقائق قليلة حتى تصبح نصف ناضجة.

2. في وعاء، تخلط الكريمة مع اللبن والثوم والملح والفلفل والزعتر.

3. تدهن صينية الفرن بالزبدة، ثم ترص فيها شرائح البطاطس.

4. يضاف خليط الكريمة فوق البطاطس، مع توزيع الجبن الموتزاريلا على الوجه.

5. تدخل الصينية فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 180 حتى تنضج البطاطس ويتحمر الوجه.

6. تقدم ساخنة بجانب الدجاج أو اللحوم، ويمكن تقديمها كوجبة خفيفة مع السلطة.