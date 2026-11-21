تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من قمته التاريخية التي سجلها في أوائل مارس الماضي بقيمة 2090 جنيها، مسجلا الآن نحو 5510 جنيهات للبيع مقابل 7600 جنيه للبيع في 2 مارس 2026.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، وسط متابعة مكثفة من المواطنين والمستثمرين وتجار الصاغة لحركة المعدن الأصفر في السوق المحلية والعالمية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، نحو 6295 جنيهًا للجرام عند البيع، فيما بلغ سعر الشراء 6250 جنيهًا للجرام، بفارق 45 جنيهًا بين السعرين.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وفيما يخص الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المصريين في المشغولات الذهبية، سجل سعر البيع 5510 جنيهات للجرام، بينما بلغ سعر الشراء 5470 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر

أما عيار 18، الذي يفضله كثيرون في المشغولات العصرية، فقد سجل 4725 جنيهًا للبيع، و4690 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر

وسجل الذهب عيار 14 نحو 3675 جنيهًا للجرام عند البيع، و3645 جنيهًا عند الشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 44080 جنيهًا للبيع، و43760 جنيهًا للشراء، ليظل من أبرز أوعية الادخار التي يلجأ إليها المصريون.

سعر أونصة الذهب اليوم محليًا وعالميًا

وعلى صعيد الأسواق العالمية، سجلت أونصة الذهب نحو 3536.15 دولارًا.

وبالجنيه المصري بلغ سعر الأونصة 195865 جنيهًا للبيع، و194440 جنيهًا للشراء.

سعر دولار الصاغة اليوم

وبلغ سعر الدولار في سوق الصاغة نحو 55.39 جنيه، مقابل 53.76 جنيه في البنوك، ويعد هذا الفارق أحد العوامل المؤثرة في تسعير الذهب محليًا، إلى جانب سعر الأونصة عالميًا ومستويات العرض والطلب.