شهدت أسواق الذهب محليا وعالميا هبوطاً حاداً على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

فيما شهدت التعاملات المسائية اليوم، السبت، ارتفاعا طفيفا في أسعار الذهب بقيمة 25 جنيها في الجرام الواحد، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 الآن 5485 مقابل 5460 جنيها سعر مستهل اليوم.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع «صدى البلد» أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، السبت 21 نوفمبر 2026، وفقًا لآخر أسعار معلنة من محال الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6270 جنيهًا للبيع، مقابل 6210 جنيهات للشراء، وهو العيار الأعلى نقاءً، ويُقبل عليه المستثمرون الباحثون عن الادخار في السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5485 جنيهًا للبيع، و5435 جنيهاً للشراء، ويظل العيار الأشهر في سوق المشغولات الذهبية، والأكثر طلبًا من المقبلين على الزواج والمدخرين.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 4700 جنيه للبيع، مقابل 4660 جنيهًا للشراء، وهو العيار المفضل لدى شريحة من المشترين لانخفاض سعره نسبيًا، وكثرة استخدامه في المشغولات الخفيفة.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر

بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3655 جنيهًا للبيع، و3625 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

تراجع سعر الجنيه الذهب لنحو 43880 جنيهًا للبيع، و43480 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب محليًا اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب بالجنيه المصري نحو 194975 جنيهًا للبيع، مقابل 193195 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عالميًا اليوم.. استقرار بسبب عطلة البورصة

على صعيد الأسعار العالمية، استقر الذهب عند مستوياته مع إغلاق الأسواق العالمية، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبورصة العالمية يومي السبت والأحد، حيث سجلت الأوقية نحو 3532.82 دولارًا.

سعر دولار الصاغة

سجل ما يُعرف بـ«دولار الصاغة» نحو 55.1 جنيهًا، مقابل 53.70 جنيهًا في البنوك، ويُستخدم هذا السعر في تسعير الذهب محليًا بما يعكس العلاقة بين سعر الأوقية عالميًا وسعر الصرف.