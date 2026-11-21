​يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا لخوض مواجهته الثانية في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين 2026 المقامة في قطر، عندما يلتقي بنظيره منتخب قطر غدا، الأحد 22 نوفمبر 2026، وذلك في أعقاب خوض الفراعنة الصغار مواجهة الجولة الافتتاحية أمام منتخب اليونان يوم الخميس 19 نوفمبر.

​موعد المباراة القادمة وموقف المجموعة

​تُقام مباراة مصر وقطر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في «المدينة الرياضية» بالدوحة، وذلك عند الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة (6:00 مساءً بتوقيت الدوحة).

​وتضم المجموعة الأولى منتخبات: مصر، وقطر، واليونان، وبنما، على أن يتأهل إلى دور الـ32 صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

ومن المقرر أن يختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب بنما في الجولة الثالثة يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، عند الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب المدينة الرياضية بالدوحة.

​القنوات الناقلة والترددات المتاحة

و​تُنقل مباريات كأس العالم للناشئين في قطر عبر مجموعة قنوات الكأس القطرية التي خصصت قنوات مفتوحة لبث مواجهات البطولة، ويمكن للجماهير متابعة تغطية قنوات الكأس عبر الأقمار الصناعية وفق الترددات التالية:

​عبر القمر الصناعي عرب سات: التردد 10770، الاستقطاب أفقي (H)، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

​عبر القمر الصناعي نايل سات: التردد 11919، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4 (كما وردت بيانات بث لبعض قنوات المجموعة على نايل سات بتردد 11911 أفقي H).

هزيمة منتخب الناشئين من اليونان لا تعكس الإمكانات الحقيقية للاعبين

أكد الإعلامي إيهاب الكومي أن خسارة منتخب مصر تحت 17 عامًا أمام اليونان في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للناشئين، لا تعكس الإمكانات الحقيقية للاعبين، مشيرًا إلى أن ظروف المباراة تأثرت بحالة الطرد التي تعرض لها دانيال تامر، والتي صعبت مهمة الفراعنة خلال اللقاء.

وأوضح الكومي، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة “صدى البلد”، أن منتخب مصر يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، مشيدًا بالعمل الذي قام به المدير الفني حسين عبد اللطيف في إعداد الفريق وتجهيزه للمشاركة في البطولة، رغم صعوبة المنافسة على المستوى العالمي.

وشدد إيهاب الكومي على ضرورة منح هذا الجيل الفرصة الكافية للنمو واكتساب الخبرات، مؤكدًا أن المنتخب يضم عناصر واعدة تستحق المساندة، وأن المرحلة الحالية تتطلب الصبر بدلا من التسرع في إصدار الأحكام بعد خسارة المباراة الأولى.