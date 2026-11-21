تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الخامسة مساء، بث النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية حصريا عبر قناة «مدرستنا 2»، بواقع 27 نموذجا لكل مادة، مع عرض الحلول النموذجية يوميا لتدريب الطلاب على أسئلة الامتحانات.

ختام المهرجان القومي للمسرح المدرسي

تختتم فعاليات الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالتعاون مع وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، بهدف اكتشاف المواهب الطلابية وتنمية قدراتها الإبداعية والفنية.

انطلاق ملتقى الأقصر الدولي للتصوير.....

تنطلق بمدينة الأقصر فعاليات الدورة التاسعة عشرة من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، بمشاركة فنانين من مدارس تشكيلية وثقافات متنوعة، بهدف تبادل الخبرات والرؤى الفنية واستلهام التراث الحضاري للمدينة.

معرض للتوظيف بالجامعات الأوروبية في مصر

تستضيف الجامعات الأوروبية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة معرضا للتوظيف، من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، بمشاركة البنك التجاري الدولي «CIB»، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب والخريجين للتعرف على الوظائف المتاحة ومتطلبات العمل بالقطاع المصرفي.

ندوة افتراضية عن الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، من السابعة إلى الثامنة مساء، ندوة افتراضية بعنوان «الهوية الوطنية وتنمية قيم المشاركة والولاء والانتماء في المجتمع المصري»، يحاضر فيها الدكتور رشاد عبد اللطيف، ويديرها الدكتور إبراهيم عز الدين، وتتناول دور بناء الوعي وترسيخ الهوية الوطنية.

ختام المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للآثاريين العرب

تختتم بمقر الآثاريين العرب بمدينة الشيخ زايد فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للآثاريين العرب، الذي يناقش «أحقية الحكومات العربية في استرداد ممتلكاتها الأثرية المنهوبة»، بمشاركة باحثين ومتخصصين في الآثار والتراث الحضاري.

فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم بوسط البلد

تتواصل بمنطقة وسط البلد فعاليات الدورة الرابعة من «أسبوع القاهرة للتصميم»، بدءا من الواحدة ظهرا في عدد من المواقع، بينها المتحف المصري وممر كوداك وكافيه ريش، وتتضمن معارض للتصميم والأثاث وأعمالا فنية تفاعلية داخل المباني التاريخية.

حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني بدار الأوبرا

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا موسيقيا للمدارس بدار الأوبرا المصرية، في الحادية عشرة صباحا، ضمن برنامجه للتعريف بالموسيقى الكلاسيكية.

حفل فرقة عبد الحليم نويرة بدار الأوبرا

تحيي فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية حفلا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساء، بقيادة المايسترو أحمد عامر، وبمشاركة داليا عبد الوهاب وإسلام رفعت وأسماء كمال ومحمود عبد الحميد ورحاب مطاوع ومؤمن خليل، لتقديم روائع الطرب العربي الأصيل.

ملتقى الآلات الشعبية في بيت السحيمي

ينظم مركز الإبداع الفني ببيت السحيمي، في الرابعة عصرا، ملتقى للآلات الشعبية، للتعريف بإيقاعات الموسيقى الشعبية المصرية وتنمية المهارات الإيقاعية وإبراز دور الآلات التقليدية في الهوية الموسيقية.

ورشة إعداد الممثل في بيت السحيمي

يستضيف مركز الإبداع الفني ببيت السحيمي، في الخامسة مساء، ورشة إعداد الممثل، للتدريب على مهارات التمثيل والتعبير والحركة والحضور المسرحي.

أمسية «كف سويسي» ببيت الشعر العربي

ينظم بيت الشعر العربي بمنزل الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، في السادسة مساء، أمسية شعرية وفنية بعنوان «كف سويسي»، بمشاركة الشاعرين أحمد أبو سمرة وأحمد محمد غزالي، والفنان عيد الجنايني وفرقته، لإحياء تراث السويس الشعبي وفن السمسمية، ويديرها الشاعر حاتم مرعي.

حفل أركان فؤاد في قبة الغوري

يحيي الفنان أركان فؤاد حفلا غنائيا بمركز إبداع قبة الغوري، في السابعة والنصف مساء، يقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه، بينها «في عيونك شلال» و«أول حب في إسكندرية» و«لو بريء»، احتفاء بمسيرته الفنية في الغناء والتمثيل.

محاضرة عن الطبيعة والثقافة عند هيرودوت بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، في الثالثة مساء بقاعة الوفود، محاضرة بعنوان «الطبيعة والثقافة عند هيرودوت»، يلقيها الدكتور روبرت والاس، أستاذ الدراسات الكلاسيكية بجامعة نورث وسترن الأمريكية، وتتناول رؤى هيرودوت للشعوب والعادات والاختلافات الثقافية، باللغة الإنجليزية مع ترجمة عربية.

عرض ومناقشة فيلم «أحلى الأوقات» بمكتبة الإسكندرية

تعرض مكتبة الإسكندرية، في السابعة مساء بقاعة الأوديتوريوم، فيلم «أحلى الأوقات» للمخرجة هالة خليل، ضمن برنامج «علاقات تشكلنا»، ويعقب العرض لقاء مع المخرجة والمنتج محمد العدل لمناقشة الفيلم بعد 22 عاما من إنتاجه.

ورشة فنون المسرح لذوي القدرات بالإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في الثانية عشرة والنصف ظهرا، ورشة «فنون المسرح لذوي القدرات»، بإشراف عصام بدوي، لتنمية مهارات التعبير والأداء المسرحي واكتشاف المواهب.

ختام ورشة إنتاج القصص المصورة بالإسكندرية

تختتم بمقر الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية بالإسكندرية، من الرابعة حتى الثامنة مساء، ورشة إنتاج القصص المصورة، بإشراف الفنانين مي كريم ومصطفى هويدي، لتحويل حكايات المدن وذاكرتها العمرانية والبيئية إلى أعمال مصورة، تمهيدا لإصدار كتاب وإقامة معرض للمشاركين.

فعاليات ثقافية وفنية متنوعة بمهرجان العين للكتاب

تتواصل فعاليات مهرجان العين للكتاب بالإمارات، في العين سكوير باستاد هزاع بن زايد وعدد من المواقع الثقافية، بدءا من التاسعة صباحا، وتتضمن ورشا للأطفال وجلسات حول الهوية الإماراتية والتراث والمكتبات والأسرة، ومناقشات وتوقيعات كتب، إلى جانب أمسيات شعرية وعروض للمأكولات التراثية.

العرض العالمي الأول لفيلم «في ظلال القاهرة» بمهرجان مراكش

يشهد المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، في دورته الثالثة والعشرين، العرض العالمي الأول لفيلم «في ظلال القاهرة»، للمخرجين راني وسالم مصالحة، وبطولة حسن مالك وتارا عماد وكامل الباشا، ويتناول قصة شاب يعود إلى حي الزبالين بمنشية ناصر وسط أزمة إنفلونزا الخنازير.

عرض فيلم «على حدود الرمل» بقصر السينما

يعرض قصر السينما بجاردن سيتي فيلم «على حدود الرمل»، ضمن عروض الدورة الثامنة من ملتقى أفلام المحاولة، التي تقام من الثامنة حتى العاشرة مساء.

عرض فيلم «ميلاد» بقصر السينما

يعرض قصر السينما بجاردن سيتي فيلم «ميلاد»، ضمن عروض الدورة الثامنة من ملتقى أفلام المحاولة، التي تقام من الثامنة حتى العاشرة مساء.

عرض فيلم «كأنك هنا» بقصر السينما

يعرض قصر السينما بجاردن سيتي فيلم «كأنك هنا»، ضمن عروض الدورة الثامنة من ملتقى أفلام المحاولة، التي تقام من الثامنة حتى العاشرة مساء.

عرض فيلم «الحتة اللي على الحبل» بقصر السينما

يعرض قصر السينما بجاردن سيتي فيلم «الحتة اللي على الحبل»، ضمن عروض الدورة الثامنة من ملتقى أفلام المحاولة، التي تقام من الثامنة حتى العاشرة مساء.

عرض فيلم «فايق بنهان» بقصر السينما

يعرض قصر السينما بجاردن سيتي فيلم «فايق بنهان»، ضمن عروض الدورة الثامنة من ملتقى أفلام المحاولة، التي تقام من الثامنة حتى العاشرة مساء.

عرض فيلم «العزاء الأخير» بقصر السينما

يعرض قصر السينما بجاردن سيتي فيلم «العزاء الأخير»، ضمن عروض الدورة الثامنة من ملتقى أفلام المحاولة، التي تقام من الثامنة حتى العاشرة مساء.

عرض فيلم «المنسي» بقصر السينما

يعرض قصر السينما بجاردن سيتي فيلم «المنسي»، ضمن عروض الدورة الثامنة من ملتقى أفلام المحاولة، التي تقام من الثامنة حتى العاشرة مساء.

عرض فيلم «متحف الأموات» بقصر السينما

يعرض قصر السينما بجاردن سيتي فيلم «متحف الأموات»، ضمن عروض الدورة الثامنة من ملتقى أفلام المحاولة، التي تقام من الثامنة حتى العاشرة مساء.

عرض «نغزة» بمهرجان الرواد المسرحي

يقدم مهرجان الرواد المسرحي في دورته السابعة عشرة، في السادسة مساء، العرض المسرحي «نغزة» لفرقة كينج تيم، تأليف محمود سعيد وإخراج محمود مؤمن.

عرض «أحكام مؤجلة» بمهرجان الرواد المسرحي

يقدم مهرجان الرواد المسرحي في دورته السابعة عشرة، في الثامنة مساء، العرض المسرحي «أحكام مؤجلة» لفرقة الأسلوب المظلم، تأليف وإخراج محمد السقا.

ماستر كلاس الإخراج المسرحي بمهرجان آفاق

ينظم مهرجان آفاق مسرحية، في دورته الثانية عشرة، ماستر كلاس مجانيا بعنوان «الإخراج المسرحي والتعامل مع آليات الإنتاج المتاحة»، يقدمه المخرج إسلام إمام بمركز آفاق للفنون، في السابعة مساء، والدعوة عامة.

مسرحية «حاجة تخوف» بمركز الإبداع الفني

يستضيف مركز الإبداع الفني بالقاهرة، في السابعة مساء، مسرحية «حاجة تخوف» للمخرج خالد جلال، بمشاركة خريجي «ستوديو الممثل»، ضمن أنشطة المركز لدعم المواهب الشابة.

مسرحية «أجازة سعيدة» على مسرح ميامي

يعرض مسرح ميامي بوسط البلد، في الثامنة مساء، المسرحية الكوميدية «أجازة سعيدة»، بطولة محمد عادل ونخبة من الفنانين، وتأليف هشام إسماعيل وإخراج جمال عبد الناصر.

مسرحية «الملك لير» على المسرح القومي

يقدم المسرح القومي بالعتبة، في التاسعة مساء، مسرحية «الملك لير» للكاتب ويليام شكسبير، بطولة يحيى الفخراني وطارق دسوقي، وإخراج شادي سرور.

مسرحية «يمين في أول شمال» على مسرح السلام

يتواصل على مسرح السلام بشارع قصر العيني، في الثامنة والنصف مساء، عرض مسرحية «يمين في أول شمال»، تأليف محمود جمال حديني، وبطولة عبدالله صابر وإيهاب محفوظ، وإخراج عبدالله صابر.

مسرحية «متولي وشفيقة» على مسرح الطليعة

تعرض على مسرح الطليعة، بقاعة زكي طليمات، في التاسعة مساء، مسرحية «متولي وشفيقة» للمخرج أمير اليماني، وتقدم معالجة معاصرة للحكاية الشعبية تتناول صراع الإنسان مع ماضيه وعلاقة الذاكرة بالمصير.

مسرحية «الحالة خطيرة جدا» على مسرح بيرم التونسي

يقدم مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، في الثامنة والنصف مساء، مسرحية «الحالة خطيرة جدا»، بطولة بدرية طلبة ورضا إدريس وأحمد سعد ميشو وإيهاب مبروك، وإنتاج فرقة الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح.

مسرحية «سجن اختياري» على مسرح الطليعة

يقدم مسرح الطليعة بالعتبة، في السابعة مساء، مسرحية «سجن اختياري»، تأليف محمود جمال حديني وإخراج باسم كرم، وبطولة نخبة من الفنانين.

معرض «مساحة مشتركة» بجاليري نوت

يتواصل في جاليري نوت بالزمالك معرض «مساحة مشتركة»، بمشاركة وجيه وهبة ضيف شرف، إلى جانب ستة فنانين، ويضم أعمالا متنوعة في النحت والرسم والتصوير.

معرض «القبيلة البيضاء» بجاليري أوبونتو

يستمر في جاليري أوبونتو بالزمالك معرض «القبيلة البيضاء» للفنانة آلاء عبد الرحمن، ويستكشف الذاكرة والفقد عبر مجتمع متخيل يرتبط بالماء والأساطير والتراث.

معرض «الزحف على التراب» بجاليري أوبونتو

يستمر في جاليري أوبونتو بالزمالك معرض «الزحف على التراب» للفنان علي زرعي، ويتناول البيت والعائلة والعلاقة بالحيوانات من خلال أعمال فنية وصور.

معرض «إيقاعات بصرية شرقية» بجاليري ضي

يتواصل في جاليري ضي بالزمالك معرض «إيقاعات بصرية شرقية» للفنانة سوسن أبو النجا، ويضم أعمالا مستوحاة من الأحياء الشعبية والآثار الإسلامية والخيال والأحلام.

معرض «سفر الروح» بجاليري ضي

يتواصل في جاليري ضي بالزمالك معرض «سفر الروح» للفنانة ماجدة علي، ويقدم أعمالا تشكيلية تستلهم رحلات الروح أثناء النوم وما تحمله من صور وحكايات.

معرض «يا نور عيني» بالمعهد الثقافي الإيطالي

يتواصل بالمعهد الثقافي الإيطالي بالزمالك معرض «يا نور عيني» للفنانة جوليا توبيللي، ضمن أسبوع القاهرة للتصميم، ويجمع بين تصميم الإضاءة الإيطالي والحرف المصرية، والدخول مجاني.

معرض «الأبد هو الآن» بأهرامات الجيزة

يتواصل بمنطقة أهرامات الجيزة معرض «الأبد هو الآن» في نسخته السادسة، بمشاركة فنانات من دول مختلفة، ويضم أعمالا تركيبية تستكشف الذاكرة الثقافية وعلاقة الفن بالمكان.

معرض «فوضى منظمة» بقاعة الزمالك للفن

يتواصل بقاعة الزمالك للفن معرض «فوضى منظمة» للفنان أحمد فريد، من الحادية عشرة صباحا حتى التاسعة مساء، ويضم أعمالا تجريدية تعبيرية تتناول قضايا إنسانية واجتماعية.

معرض «مراسي» بجاليري ديمي

يتواصل بجاليري ديمي بالزمالك معرض «مراسي» للفنان جمال مليكة، ويضم أعمالا تستلهم البحر والموانئ والمراكب، وتعبر عن الذاكرة والحنين إلى الوطن.

معرض «تشابهات خفية» بوسط البلد

يتواصل في مساحة «أكسس آرت سبيس» بوسط البلد معرض «تشابهات خفية» للفنان بسام الزغبي، من الثانية عشرة ظهرا حتى التاسعة مساء، ويستكشف أوجه التشابه بين الإنسان والطبيعة.

معرض «Dimensions» بجاليري أركيد

يتواصل في جاليري أركيد معرض «Dimensions» الجماعي، بالتعاون مع متحف ليلى عزت، بمشاركة 36 فنانا وفنانة يقدمون رؤى متنوعة للفن البصري المعاصر.

معرض «رؤى مصرية شابة» بجاليري سويلم

يتواصل في جاليري سويلم معرض «رؤى مصرية شابة»، من الثالثة عصرا حتى التاسعة مساء، بمشاركة 24 فنانا وفنانة من الجيل الجديد يقدمون تجارب وأساليب تشكيلية متنوعة.

معرض «تأمل» بجاليري ياسين

يتواصل بجاليري ياسين للفنون بالزمالك معرض «تأمل» للفنان تيسير حامد، ويضم أعمالا تتداخل فيها الخطوط والألوان والرموز والملامس.

هاكاثون المبتكرين الشباب بمكتبة الإسكندرية

تتواصل بمكتبة الإسكندرية فعاليات «هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب 2026»، من التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء، بمشاركة فرق تطور حلولا بالذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة.

معرض «ما يحمله الجسد» بجاليري مشربية

يتواصل بجاليري مشربية بوسط البلد معرض «ما يحمله الجسد» للفنانة ياسمين شاش، ويضم مطبوعات وأعمال حفر ولوحات تستكشف الجسد وعلاقته بالقلق والتحول الإنساني.

معرض «كواليس.. السينما والأرشيف» بالجامعة الأمريكية

يتواصل بقاعة التصوير الفوتوغرافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة معرض «كواليس.. السينما والأرشيف»، ويضم صورا للفنان فؤاد الخوري ومقتنيات من مجموعة محمود قاسم.

معرض «عبور العتبات» بالجامعة الأمريكية

يتواصل بجاليري الشارقة بالجامعة الأمريكية معرض «عبور العتبات»، ويضم أعمال المشاركين في برنامج الفنون البصرية بالجامعة، ويعكس تنوع تجاربهم وأساليبهم الفنية.

معرض «Two to Tango» بجاليري ديمي

يتواصل بجاليري ديمي بالزمالك معرض «Two to Tango» للفنانة مونيلا جانو، ويضم أعمال تصوير تستكشف التعبير التشكيلي من خلال اللون والتكوين.

معرض «ما ينبت في الظل» بجاليري جيبسوم

يتواصل بجاليري جيبسوم بالمعادي معرض «ما ينبت في الظل» للفنانة هنا السجيني، ويضم أعمالا نحتية وتركيبات فنية بالطين والبرونز والدانتيل، تستكشف الهشاشة والقوة والفقد.