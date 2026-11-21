التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت 21 نوفمبر، بـ سلمى حدادي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أعرب عن التقدير للتعاون الجاري مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق بين المفوضية وأجهزة الاتحاد الأفريقي المختلفة، وزيادة تمثيل الدول الأعضاء في مختلف وظائف مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأكد دعم مصر للإصلاح المؤسسي، وتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد، بما يسهم في رفع كفاءة أدائه وتحقيق أهدافه.

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية إشراك الدول الأعضاء والتشاور معها في مختلف مراحل الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي؛ بما يضمن تعزيز الشفافية والتوافق الأفريقي حول القرارات المالية والمؤسسية.

وأشار إلى الاستعداد لتنظيم حوار في مصر، حول “الآليات المبتكرة لتمويل الاتحاد الأفريقي”؛ لحشد موارد مالية لصالح الاتحاد.

كما تبادل الجانبان، الآراء، حول “سبل تسوية النزاعات” و"إرساء الاستقرار والسلم والتنمية في مختلف مناطق القارة".