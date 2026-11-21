وقع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحيي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان الشقيق، اليوم السبت 21 نوفمبر، مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية في مجال التدريب وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية، وذلك على هامش أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية والبناء على الروابط التاريخية والوشائج الأخوية التي تجمع شعبي وادي النيل، حيث تستهدف المذكرة تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية السودانية، والاستفادة من الخبرات المصرية في بناء القدرات والتعاون الفني، بما يسهم في دعم المؤسسات الوطنية السودانية.