تراجع سعر الذهب اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 ليستكمل سلسلة التراجعات التي شهدها المعدن الأصفر منذ أيام ،ليصل سعر الجنيه الذهب لنحو 43680 جنيهًا للبيع، و 43280 جنيهًا للشراء، مقارنة بـ 47640 جنيهًا للبيع، و 47320 جنيهًا للشراء في مستهل تعاملات الأسبوع الماضي يوم الأحد، بانخفاض قدره 3960 جنيهًا في سعر البيع، و 4040 جنيهات في سعر الشراء، أي بنحو 8.3% بيعًا و8.5% شراءً.

سعر الذهب اليوم

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع «صدى البلد» أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم وفقًا لآخر أسعار معلنة من محال الصاغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب (عيار 21 بوزن 8 جرامات) نحو 43680 جنيهًا للبيع، مقابل 43280 جنيهًا للشراء، مقارنة بـ47640 جنيهًا للبيع، و47320 جنيهًا للشراء في مستهل تعاملات الأسبوع الماضي.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6240 جنيهًا للبيع، مقابل 6185 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأعلى نقاءً، ويُقبل عليه المستثمرون الباحثون عن الادخار في السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5460 جنيهًا للبيع، و5410 جنيهات للشراء، ويظل العيار الأشهر في سوق المشغولات الذهبية، والأكثر طلبًا من المقبلين على الزواج والمدخرين.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 4680 جنيهًا للبيع، مقابل 4635 جنيهًا للشراء، وهو العيار المفضل لدى شريحة من المشترين لانخفاض سعره نسبيًا، وكثرة استخدامه في المشغولات الخفيفة.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3640 جنيهًا للبيع، و3605 جنيهات للشراء.

سعر أوقية الذهب محليًا اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب بالجنيه المصري نحو 194085 جنيهًا للبيع، مقابل 192310 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عالميًا اليوم.. استقرار بسبب عطلة البورصة

على صعيد الأسعار العالمية، استقر الذهب عند مستوياته مع إغلاق الأسواق العالمية، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبورصة العالمية يومي السبت والأحد، حيث سجلت الأوقية نحو 3532.82 دولارًا.

