قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة بوادى النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ومحمد قبطان، حضورياً للمتهمة الثانية بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمها مليون جنيه، وغيابياً بمعاقبة كل من الأول والسابع والثامن والعشرين والثالث والعشرين بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريمهم مليون جنيه عما أسند إليهم، وبراءة باقي المتهمين، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

أعضاء أكبر جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين عبر مراكب صيد

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى محاكمة 23 متهماً بأكبر تنظيم لأغراض تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر العابر للحدود الوطنية أن المتهمين الأول والثانية أسسا وأدارا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عابرة للحدود الوطنية، تستهدف استقطاب الشباب وتهريبهم للخارج بغية الحصول على منافع مالية.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثالث حتى الثالث والعشرين لتلك الجماعة الإجرامية المنظمة سالفة الذكر مع علمهم بأغراضها ونشاطها الإجرامي عابر الحدود، وقاموا بمعاونة وتأدية أدوار مختلفة مرسومة لهم وموزعة فيما بينهم في استلام وإيواء ونقل وتخزين المهاجرين.

هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم

تحقيقات النيابة العامة

وأكدت التحقيقات أن المتهمين جميعاً ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، بأن هربوا المجنى عليه إبراهيم محمد أمين السريتي عبر الحدود الغربية وصولاً للأراضي الليبية لإيوائه وتخزينه بمخازنهم غير الآدمية تمهيداً لتهريبه بحراً لدولة إيطاليا عبر مراكب صيد متهالكة غير معدة لنقل الركاب، ما هدد حياته بالخطر والموت والمطالبة بفدية مالية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (فرع وسط وشرق الدلتا) في إطار جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية والعمل على ضبط وتحديد العناصر القائمة على تلك الأنشطة الآثمة في مجال تهريب البشر للدول الأوروبية بهدف تحقيق مكاسب مالية وما تم رصده من بلاغات أكدتها التحريات من قيام المتهمين الأول والثاني بتأسيس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” باسم “أبو وعد” لتهريب راغبي الهجرة غير الشرعية إلى دولة إيطاليا عن طريق السفر إلى ليبيا ثم انطلاقاً من سواحلها إلى دولة إيطاليا بحراً مقابل مبلغ مالي 350 ألف جنيه مصرى.