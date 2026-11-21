استمع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، إلى شرح مفصل حول آلية عمل ماكينة إصدار الشهادات الحديثة، وذلك خلال جولته التفقدية بمحكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية للتعرف على الخدمات التي تقدمها للمواطنين ودورها في تسهيل الحصول على الشهادات والمستندات الرسمية.

وزير العدل يتفقد ماكينة إصدار الشهادات الحديثة

واطلع وزير العدل على إمكانيات الماكينة وطريقة استخدامها، والخدمات التي تتيحها للمترددين على المحكمة، ومدى مساهمتها في تسريع إجراءات استخراج الشهادات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات دون تعقيدات.

وأكد القائمون على شرح المنظومة أن المواطن يستطيع الاعتماد على الماكينة بشكل كامل في الحصول على الشهادات التي توفرها، بما يدعم جهود تطوير الخدمات القضائية والتحول الرقمي داخل المحاكم.

وزير العدل يتفقد أروقة محكمة شمال بنها الإبتدائية

أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، جولة تفقدية موسعة داخل أروقة محكمة شمال بنها الإبتدائية بمحافظة القليوبية، رافقه خلالها المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون هيئة أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار أحمد طلبة، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، والمستشار خالد ممدوح خضر، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة شمال بنها.

​شملت الجولة تفقد المكتب الأمامي المخصص لخدمة المواطنين، ووحدة إصدار الشهادات عن بعد، ومكتب الشهر العقاري والتوثيق، حيث تابع الوزير آليات استقبال المتقاضين وإجراءات قيد وتداول الدعاوى إلكترونيا، ومدى سرعة إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات الرقمية، كما استمع إلى آراء عدد من المواطنين والمحامين المترددين على المكاتب بشأن مستوى الخدمة المقدمة لهم.

​كما تفقد وزير العدل قاعات الجلسات وغرف المداولة ومكاتب الموظفين والإداريين وغرفة المحامين، للتأكد من جاهزيتها وانتظام سير العمل بها، موجها بضرورة المتابعة المستمرة لانتظام الجلسات وحسن استقبال المواطنين، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المتقاضين أو المحامين، وعقد الوزير لقاء مع رجال القضاء بالمحافظة على هامش الجولة.

​وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، أن الوزارة تسير بخطوات جادة في ملف التطوير والتحديث الشامل، سواء على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المحاكم، أو من خلال تطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعميم منظومة المكاتب الأمامية داخل مختلف محاكم الجمهورية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات القضائية وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.