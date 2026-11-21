تحدثت الفنانة غادة إبراهيم عن رأيها في فعاليات الدورة الـ 47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة أن المهرجان يمثل بلدنا العزيزة مصر، ولذلك حرصت على متابعة عدد من الأفلام المشاركة ضمن فعالياته.

وأوضحت غادة إبراهيم، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، أنها شاهدت عدداً من الأفلام، معظمها مغربية وأمريكية، إلى جانب أفلام أخرى، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من حضور العديد من الندوات والفعاليات بسبب انشغالها وضيق الوقت.

وأضافت أن سؤالها بندوة الفنان آسر ياسين، جاء مفاجئاً بالنسبة لها، مؤكدة أنها لم تكن قد فكرت في الأمر من قبل ولم تحضر له. وأضافت:«لما سألت آسر ياسين: ترضى تعمل دور خالد الصاوي في عمارة يعقوبيان؟،مكنتش محضرة له وخطر في بالي كدة وقولته بشكل عفوي»

أعمال غادة إبراهيم

من جهة أخرى، تواصل غادة إبراهيم تصوير مشاهدها في فيلم «الفيل ع الدرفيل»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب أحمد فهمي، وأسماء جلال، وحاتم صلاح، وبيومي فؤاد، وأوتاكا، وكريم عبد الخالق، ورحاب الجمل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج أحمد عبد الوهاب، وإنتاج تامر مرسي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والفانتازيا، حول شاب متزوج تكتشف زوجته أنه يتاجر في المخدرات، ويحمل اسمًا حركيًا هو «الفيل»، قبل أن يدخل في صراع مع تاجر منافس يُعرف باسم «الدرفيل»، ويحاول الوصول إليه وكشف هويته، إلا أن الأمور تتعقد بسبب دهاء منافسه.

ويضم الفيلم عددًا من مشاهد الأكشن والمطاردات، كما استعان صناع العمل بطائرات هليكوبتر لتصوير بعض المشاهد، في إطار تقديم تجربة سينمائية تجمع بين الكوميديا والإثارة والحركة.