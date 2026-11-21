أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن طهران تخوض “حرباً اقتصادية صامتة” وصفها بأنها أشد صعوبة من الحروب الصاروخية التي تُخلّف دماراً مادياً، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل، من خلال التخطيط الاستراتيجي الدقيق، على ضمان توفر الطاقة اللازمة للإنتاج، بما في ذلك الغاز والكهرباء.

يأتي ذلك وسط استمرار تداعيات الحصار البحري الأمريكية على الداخل الإيراني بهدف إجبار إيران على تقديم تنازلات لإنهاء الحرب.

وفي كلمة ألقاها اليوم السبت، خلال المؤتمر السنوي لسوق المال في إيران، خاطب الرئيس الإيراني الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين والمنتجين قائلاً: "أنتم تدركون أننا نخوض حرباً غير متكافئة وغير عادلة؛ فقد سعت مجموعة من المتنمرين والظالمين والقسريين إلى إسقاط بلادنا، لكن الشعب لم يسمح بذلك. لقد تصدت قواتنا الأمنية والعسكرية بكل قوة، بينما نجحتم أنتم - أيها المستثمرون والمنتجون والمشاركون في السوق - في إدارة الأمور بطريقة خيبت آمال العدو".

وقال بزشكيان "العدو كان يتوقع وقوع مجاعة ونقصاً حاداً في السلع داخل البلاد، مؤكداً: "وفقاً لكل المنطق التقليدي، كان ينبغي أن تؤدي هذه الظروف إلى مجاعة أو اضطرابات سوقية خانقة تجعل الحصول على السلع أمراً مستحيلاً؛ لكن ذلك لم يحدث، ولا تزال عجلة الإنتاج تدور".

وأعرب الرئيس الإيراني عن تقديره لجهود الفاعلين الاقتصاديين في ظل ظروف الحرب التي تمر بها البلاد، قائلاً: "نحن نخوض 'حرباً صامتة' - وهي حرب أكثر مشقة بكثير من الصراعات التي تتضمن هجمات صاروخية ودماراً مادياً. إنها حرب اقتصادية؛ صراع معقد وشاق، تخوضونه أنتم، يا أبطال الساحة الاقتصادية".

وفي إشارةٍ إلى تفاني الفاعلين الاقتصاديين في الحفاظ على تدفقات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق، قال بزشكيان: "قد يزعم البعض أن 'كل شيء على ما يرام'، لكن هذه الحقيقة لم تتحقق إلا بفضل عملكم الجاد ومثابرتكم وجهودكم الدؤوبة".

أزمة الطاقة تتفاقم قبل حلول الشتاء

وفي معرض حديثه عن استراتيجية الحكومة لإدارة إمدادات الطاقة خلال فصل الشتاء، صرّح قائلاً: "هدفنا الرئيسي هو إدارة موارد الطاقة - من غاز وكهرباء وطاقة لازمة للإنتاج الصناعي - لضمان عدم حدوث أي انقطاعات طوال موسم الشتاء".

وأضاف :"الخلل في توازن الطاقة قد تفاقم بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للغاز في البلاد، مضيفاً: "لقد كنا نواجه بالفعل خللاً في التوازن، لكن الوضع ازداد سوءاً بعد استهداف قدراتنا في إنتاج الغاز. ومع توقعنا لمواجهة تحديات محتملة هذا الشتاء، فإننا نعمل بجد على وضع الخطط والاستراتيجيات لضمان تجنب مثل هذه الأزمات، بإذن الله".

وشدّد بزشكيان على أنه: "في حال واجهنا نقصاً في الإمدادات، يجب أن يكون القطاع الصناعي آخر المجالات التي تتأثر بالانقطاعات - وليس أولها، كما كان يحدث في السابق".