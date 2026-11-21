شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية واقعة أثارت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثّق مقطع فيديو متداول اعتداء شاب على طليقته ووالدها داخل محل تجاري تعمل به، بسبب اعتراضه على استمرارها في العمل، رغم انفصالهما منذ نحو 7 أشهر.



وكشفت تفاصيل الواقعة أن المتهم توجه إلى المحل التجاري الذي تعمل به طليقته، ونشبت مشادة كلامية بينهما وبين والدها، تطورت إلى توجيه عبارات السب والشتم لهما، اعتراضًا على عملها، مدعيًا عدم وقوع الطلاق رسميًا، رغم مرور نحو 7 أشهر على انفصالهما وانتهاء فترة العدة.



وأثار مقطع الفيديو المتداول حالة واسعة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن استيائهم من تصرف المتهم، خاصة أن الواقعة حدثت داخل مقر عمل طليقته.



وفي السياق ذاته، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحررت محضرًا بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فيما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيله.