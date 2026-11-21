في لفتة إنسانية خلال جولته التفقدية بمحكمة بنها بمحافظة القليوبية، استمع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، إلى استغاثة سيدة طالبت بالتدخل لمساعدتها في الحصول على حقوقها، مؤكدة أنها تعاني منذ 12 عامًا بسبب عدم قدرتها على تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحها ضد الورثة.

وقالت السيدة، خلال لقائها بوزير العدل، إنها حصلت على أحكام قضائية على مدار 12 عامًا، لكنها لم تتمكن من تنفيذها حتى الآن، مطالبة بالتدخل لإنهاء معاناتها وتمكينها من الحصول على حقوقها.

ومن جانبه، تفاعل وزير العدل مع شكواها، ووعد بالاستماع إليها، قائلًا: «استنيني هقعد معاكي»، في موقف إنساني يعكس حرصه على الاستماع إلى شكاوى المواطنين والتعرف على مشكلاتهم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2026، بمحكمة بنها، بحضور المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، والمستشار خالد خضر، رئيس محكمة شمال بنها في القليوبية