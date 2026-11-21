لم تعد العطور مجرد وسيلة لإضافة رائحة جميلة إلى الجسم، بل أصبحت جزءًا من أسلوب الشخص وهويته وطريقته في التعبير عن نفسه، وهو ما ساهم في انتشار الاهتمام باختيار عطر شخصي يتناسب مع الذوق والمزاج وطبيعة الحياة اليومية.

وتقوم فكرة العطر الشخصي على الابتعاد عن اختيار الروائح لمجرد أنها مشهورة أو رائجة، والبحث بدلًا من ذلك عن تركيبة عطرية تشعرين معها بالراحة وتناسب حضورك في العمل والمناسبات والخروجات اليومية.

ما المقصود بصيحة العطر الشخصي؟

العطور

تعتمد صيحة العطر الشخصي على اختيار رائحة تصبح مرتبطة بك في أذهان الآخرين، من خلال البحث عن عائلة عطرية تناسب ذوقك، سواء كانت زهرية أو خشبية أو حمضية أو شرقية أو منعشة.

وقد يفضل البعض استخدام عطر واحد لفترات طويلة، بينما يختار آخرون مجموعة من العطور تتناسب مع اختلاف الفصول والمناسبات، ولا توجد قاعدة ثابتة تحدد الاختيار الصحيح.

كما أن العطر نفسه قد يتفاعل بصورة مختلفة من شخص لآخر بسبب اختلاف طبيعة الجلد ودرجة الحرارة وعوامل أخرى تؤثر على تطور الرائحة بعد وضعها، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

كيف تختارين عطرًا يعبر عن شخصيتك؟

1. حددي الروائح التي تفضلينها

قبل شراء العطر، حاولي تحديد نوع الروائح التي تشعرين بالراحة عند استخدامها.

فالعطور الزهرية غالبًا ما تتضمن نفحات مثل الورد والياسمين، بينما تتميز العطور الحمضية بروائح الليمون والبرغموت والبرتقال، أما العطور الخشبية فتضم مكونات مثل خشب الصندل والأرز.

وإذا كنت تفضلين الروائح الدافئة، فقد تناسبك العطور الشرقية التي تحتوي على الفانيليا والعنبر والتوابل.

2. اختاري العطر وفقًا لطبيعة يومك

لا يشترط أن يكون العطر المناسب للمناسبات هو نفسه المستخدم يوميًا.

ففي العمل والأماكن المغلقة، قد تكون الروائح الخفيفة والمنعشة اختيارًا عمليًا، بينما يمكن اختيار تركيبات أكثر عمقًا ودفئًا في السهرات والمناسبات، مع مراعاة عدم المبالغة في قوة الرائحة.

3. اختبري العطر على بشرتك

من الأخطاء الشائعة شراء العطر اعتمادًا على رائحته داخل الزجاجة أو على شريط الاختبار فقط.

والأفضل تجربة كمية صغيرة على الجلد وتركها لبعض الوقت، لأن العطر يتطور على مراحل، وقد تختلف رائحته بعد دقائق أو ساعات عن الانطباع الأول عند رشه.

4. لا تحكمي على العطر من أول دقيقة

تتكون العطور عادة من طبقات عطرية، تبدأ بالنفحات العليا التي تظهر عند الاستخدام، ثم النفحات الوسطى التي تشكل قلب العطر، وأخيرًا النفحات الأساسية التي تستمر لفترة أطول.

لذلك من الأفضل منح العطر وقتًا كافيًا قبل اتخاذ قرار شرائه، حتى تتعرفي على رائحته بعد استقرار تركيبته.

5. اختاري التركيز المناسب

تختلف العطور في تركيز المواد العطرية، ومن الأنواع المعروفة ماء العطر وماء التواليت والعطور المركزة.

وعادة ما يرتبط التركيز الأعلى بثبات أطول، لكن مدة بقاء الرائحة تتأثر أيضًا بتركيبة العطر وطبيعة البشرة والطقس وطريقة الاستخدام.

6. لا تشتري العطر لمجرد أنه تريند

قد ينتشر عطر معين بسبب أحد المشاهير أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه يناسب ذوقك.

فالأفضل تجربة الرائحة واختيار ما تحبينه بالفعل، بدلًا من إنفاق المال على عطر قد لا تستخدمينه بعد شرائه.

نصائح للحفاظ على رائحة العطر لفترة أطول

يمكن وضع العطر على بشرة نظيفة ومرطبة، مع اختيار مرطب غير معطر حتى لا تتداخل الروائح.

ومن الأفضل رش العطر على نقاط النبض مثل الرسغين والرقبة، دون فرك الجلد بعد الاستخدام، لأن ذلك قد يغير طريقة تطور الرائحة.

كما يجب حفظ زجاجة العطر بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة والرطوبة، ويفضل الاحتفاظ بها في مكان بارد وجاف للمساعدة على الحفاظ على جودتها.

هل يمكن أن يصبح العطر جزءًا من هويتك؟

يمكن أن ترتبط رائحة معينة بذكريات ومواقف وأشخاص، ولذلك قد يتذكر الآخرون شخصًا ما بمجرد شم رائحة تشبه عطره المعتاد.

لكن اختيار العطر يظل مسألة شخصية تختلف من إنسان لآخر، ولا توجد رائحة واحدة تناسب الجميع.