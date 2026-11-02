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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل العطور التي تحتوي على الكحول تبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح

العطور التي تحتوي على الكحول
العطور التي تحتوي على الكحول
أحمد سعيد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن حكم استخدام العطور التي تحتوي على الكحول قبل الصلاة، وما إذا كان استعمالها يسبب نجاسة البدن أو الملابس.

حكم استخدام العطور التي تحتوي على الكحول

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الكحول الإيثيلي «الإيثانول» المستخدم في صناعة العطور يختلف عن الخمر، مؤكدًا أنه ليس نجسًا، ولا مانع من استعمال العطور التي تحتوي عليه.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن استخدام هذه العطور لا يترتب عليه نجاسة البدن أو الثياب، موضحًا أن الإيثانول مادة متطايرة، ويُستخدم في العطور للمساعدة على تثبيت رائحة الزيوت العطرية، ثم يتبخر بعد رش العطر بوقت قصير.

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن المتبقي بعد تطاير الكحول يكون في الغالب من الزيوت العطرية التي تمنح العطر رائحته، مؤكدًا أن استعمال العطور المحتوية على الكحول الإيثيلي جائز، ولا حرج في الصلاة بعد استخدامها.

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء حكم استخدام العطور التي تحتوي على الكحول

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