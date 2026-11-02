بيحمل ركاب فى الصندوق.. القبض على سائق سيارة ربع نقل بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالسير عكس الإتجاه وتحميل ركاب بالصندوق الخلفى للسيارة بالشرقية ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" ، وقائدها سائق "لايحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح).
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 28/ أكتوبر المنقضى حال سيره بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية لإختصار الطريق .
وأضاف بفك سقف الصندوق الخلفى للسيارة لتغيير معالمها للحيلولة دون ضبطه عقب تداول مقطع الفيديو بمواقع التواصل الإجتماعى.
وتم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.