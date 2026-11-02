التموين تستعد لشهر رمضان مبكراً.. مخزون آمن يكفي 6 أشهر وتخفيضات تصل إلى 25%

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية يكفي لمدة 6 أشهر على الأقل، مع التوسع في منافذ التوزيع التي تضم 40 ألف بدال تمويني و267 سيارة متنقلة، إلى جانب زيادة منافذ مبادرة خفض الأسعار لتصل إلى 400 منفذ.

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي"، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الوزارة تستعد لإقامة 146 معرضاً وشادراً ضمن مبادرة «أهلاً رمضان»، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، لطرح السلع الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم بتخفيضات تتراوح بين 15% و25%.

متابعة توافر السلع

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر السلع، وتكثيف الرقابة على الأسواق، والتدخل السريع لضخ كميات إضافية من المنتجات حال حدوث نقص أو زيادة في الطلب.