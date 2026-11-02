بدء تطبيق منظومة إلكترونية لمراقبة الوقود.. وأحمد موسى يكشف آلية تتبع تموين السيارات

سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على إطلاق وزارة البترول منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع الوقود اعتبارًا من الأول من نوفمبر، بالتنسيق مع وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن المنظومة تعتمد على قراءة وتجميع بيانات تموين السيارات بالوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور، بما يتيح تتبع عمليات التموين ومراقبة حركة المنتجات البترولية عبر مراحل التداول المختلفة، وصولًا إلى المستهلك النهائي، لتعزيز الحوكمة ومواجهة التهريب وتسرب الوقود.

أعلنت وزارة البترول عن توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة لضبط منظومة توزيع المنتجات البترولية، ومنع التسرُب والتهريب لتلك المنتجات.. فقد اضطلعت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع تصور دقيق لمنظومة الكترونية تسهم في إحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية والحد من أي ممارسات غير مشروعة.