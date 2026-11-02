رئيس البورصة: طرح بنك القاهرة الأكبر بالجنيه.. ومستثمرون أجانب ضخوا 600 مليون دولار

أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن طرح بنك القاهرة في البورصة هو الأكبر بالجنيه المصري في البورصة بأكثر من 36 مليار جنيه.

وقال عمر رضوان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامجه "مساء جديد" المذاع على قناة "المحور“،: ”كان هناك إقبال شديد من المستثمرين المصريين على طرح بنك القاهرة، وتم زيادة الطرح لـ 45% في البورصة".

وتابع عمر رضوان: "طرح بنك القاهرة جذب حوالي 41 ألف مستثمر خلال الطرح العام والخاص للبنك في البورصة".

وأكمل عمر رضوان: "مستثمرون أجانب دخَّلوا للاقتصاد المصري تحويلات من الخارج تتخطى 600 مليون دولار بعد طرح بنك القاهرة بالبورصة".

وواصل عمر رضوان: "في ظل التوترات بالإقليم والشرق الأوسط؛ نستمر في العمل، ولدينا مستثمرين محليين وأجانب يضخون استثمارات في الطروحات داخل البورصة المصرية".

ونوه عمر رضوان، بأن: "البورصة عبارة عن سوق به عرض وطلب، ويتأثر بناء على المعطيات الاقتصادية والسياسية".