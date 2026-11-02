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رئيس جامعة المنصورة : مشروع (TIER1) فرصة تاريخية للتأهل ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنصورة : مشروع (TIER1) فرصة تاريخية للتأهل ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
أ ش أ

 أكد رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف يوسف خاطر، اليوم الاثنين، أن مشروع الجامعة المؤسسي "نحو جامعة ريادية ذكية، منتجة ومستدامة" (TIER1) يمثل فرصة تاريخية لتطوير الجامعة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في ضوء توجه الدولة لدعم الجامعات المصرية للوصول إلى مكانة متقدمة بين أفضل 100 جامعة عالمياً.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً بمدرج المهدي بكلية التجارة لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع؛ حيث أوضح خاطر أن المخطط الاستراتيجي يرتكز على 10 محاور رئيسية تشمل التميز البحثي، والتدويل، والابتكار، والحوكمة، والتحول الرقمي، والتصنيف العالمي، بالتوازي مع تنفيذ 8 مشروعات لتحديث الحرم الجامعي ورفع كفاءة الطاقة.

واستعرض الاجتماع خطط المراكز المتخصصة؛ حيث تناول مدير مركز التميز الدكتور بيشوي القس سيدهم ركائز البنية الذكية، وعرض مدير مركز تقنية المعلومات الدكتور محمود سعفان خطة تعزيز الأمن السيبراني، فيما سلط مستشار رئيس الجامعة للابتكار الدكتور محمد عبد العزيز الضوء على مشروع إنشاء "وادي ريادة الأعمال والابتكار".

كما قدم مدير مركز تطوير الأداء الجامعي الدكتور محمد غنيم تصوراً لتطوير منظومة الطلاب الوافدين، واستعرض المدير التنفيذي للمستشفيات الدكتور الشعراوي كمال خطة توسعة المنشآت الطبية والملف الطبي الإلكتروني وحصول المعامل المركزية على شهادة المعامل الخضراء.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بمشاركة وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور السيد عبد الخالق، ووزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور الهلالي الشربيني، ونواب رئيس الجامعة والعمداء، حيث وجه خاطر في الختام بدمج المقترحات دالاً على إتاحة رابط إلكتروني (QR Code) لتلقي رؤى الحضور خلال أسبوع.

رئيس جامعة المنصورة نحو جامعة ريادية ذكية منتجة ومستدامة توجه الدولة

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