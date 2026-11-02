20 هزة أرضية تضرب كاليفورنيا في يوم واحد.. احتمالات "الزلزال المدمر" ترتفع إلى 75%

أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بأنه تم رصد سلسلة من الزلازل في شمال كاليفورنيا، على بعد أميال قليلة مما يسميه الخبراء "خط الصدع الأكثر خطورة في أمريكا".

20 هزة أرضية حول خط الصدع سان أندرياس

ورصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أكثر من عشرين حدثًا زلزاليًا طفيفًا خلال اليوم الماضي، وجميعها وقعت على بعد 30 ميلاً من صدع سان أندرياس.

كان أقوى وأحدث زلزال بقوة 2.7 درجة وقع في الساعة 10:14 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين في منطقة "ذا جيزرز"، وهو حقل حراري أرضي كبير شمال سان فرانسيسكو معروف بتكرار الهزات الأرضية الصغيرة.

وتم رصد العديد من الزلازل الملحوظة الأخرى على مقربة من صدع سان أندرياس، بالقرب من العديد من المجتمعات المأهولة بالسكان حول منطقة خليج سان فرانسيسكو.

ويشمل ذلك ثلاث زلازل بقوة 2.5 درجة بالقرب من بيركلي وكونكورد وجيلروي، هزت مناطق تبعد 10 إلى 20 ميلاً فقط عن الصدع الهائل.

احتمال بنسبة 75% لحدوث زلزال مدمر

تم اعتبار جميع الزلازل طفيفة، لكن النشاط الجديد على امتداد 150 ميلاً من صدع سان أندرياس يأتي بعد أن حذر العلماء من وجود احتمال بنسبة 75% تقريباً لحدوث زلزال كبير في منطقة خليج سان فرانسيسكو بحلول عام 2055.

في سبتمبر، رفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية خطر وقوع كارثة كبرى في شمال كاليفورنيا من 72 إلى 74.1 بالمائة خلال العقود الثلاثة القادمة.

علاوة على ذلك، حث أحد علماء الجيوفيزياء الأمريكيين على الاستعداد لما يسمى بالزلزال الضخم في كاليفورنيا، مشيراً إلى اتجاه مقلق يتمثل في تحرك الزلازل الكبرى شمالاً من أمريكا الجنوبية خلال العام الماضي.

خط الصدع سان أندرياس

صدع سان أندرياس هو صدع يمتد لمسافة 800 ميل من جنوب كاليفورنيا شمالاً عبر منطقة خليج سان فرانسيسكو وصولاً إلى المحيط الهادئ.

على الرغم من وجود العديد من الصدوع في الولاية التي تعتبر نشطة ومعرضة لخطر النشاط الزلزالي الكبير، إلا أن صدع سان أندرياس يُنظر إليه على أنه الصدع ذو التأثير الأوسع نطاقاً على طول الساحل الغربي.

وقال نيد فيلد، عالم الزلازل في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، لصحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل: "يبدو أن الأمور قد استقرت تماماً".محملون. من الحكمة أن نكون مستعدين.

كان آخر زلزال كبير ضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو في عام 1989، عندما ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة يُعرف باسم زلزال لوما بريتا.

وتسبب الزلزال في وفاة 63 شخصاً وإصابة الآلاف. كما أسفر عن أضرار مادية تتراوح قيمتها بين 6 و10 مليارات دولار، مما يجعله أحد أكثر الكوارث تكلفة في تاريخ منطقة خليج سان فرانسيسكو.