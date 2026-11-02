الليلة .. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في بطولة كأس الرابطة المصرية «كأس عاصمة مصر»، عندما يلتقي مع نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للموسم الحالي 2026-2027.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم

تقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب، اليوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

تُذاع مباراة الأهلي والمقاولون العرب عبر شاشة قناة «أون سبورت»، الناقل لمنافسات بطولة كأس الرابطة المصرية، ليتمكن جمهور الفريقين من متابعة أحداث المواجهة المرتقبة