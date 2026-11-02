رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير ميدان الفلكي ورفع كفاءة واجهات العقارات بالقاهرة

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لتفقد الأعمال بمشروع تحسين الرؤية البصرية وتطوير ورفع كفاءة واجهات عقارات وتشجير ميدان الفلكي، وكذا متابعة تطبيق منظومة الاكشاك الموحدة على مستوى أحياء ومناطق العاصمة.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الجولة، الاستمرار في تنفيذ مختلف الأعمال الخاصة بإعادة تأهيل ورفع كفاءة مختلف الميادين والمناطق التاريخية بمحافظة القاهرة، بما يسهم في إعادة المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة.

وخلال الجولة، أشار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة إلى أن بدء تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءات البنايات وواجهات العقارات بميدان الفلكي، بحي عابدين، تأتى ضمن جهود المحافظة للحفاظ على الطابع المعماري المميز لمنطقة القاهرة الخديوية، والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للعاصمة.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن أعمال إعادة التأهيل والتطوير تستهدف الحفاظ على واجهات المباني المميزة، وإزالة التشوهات التي لحقت بها، وتنظيم لافتات المحال التجارية بما يتناسب مع الطابع العمراني والتاريخي للمنطقة، وبما يسهم في تحسين الصورة البصرية وإبراز القيمة التراثية لميدان الفلكي.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن مشروع إعادة احياء القاهرة الخديوية يأتي ضمن جهود الدولة للحفاظ على التراث المعماري وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، وتحسين جودة الحياة والخدمات في وسط العاصمة، وتنشيط الحركة التجارية والثقافية والسياحية، بما يسهم في استعادة المكانة التاريخية للمنطقة وتحويلها إلى نموذج للتنمية العمرانية المستدامة التي تجمع بين الحفاظ على الهوية التراثية وتشجيع الاستثمار.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال أعادة الاحياء تتم بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بما يضمن الحفاظ على الطابع المعماري والتاريخي للمباني، وإعادة تأهيل الواجهات، وتحسين المشهد البصري، ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والإضاءة والمرافق، والتعامل مع التشوهات البصرية والمظاهر العشوائية التي تؤثر في الصورة الحضارية للمنطقة.

وأكد محافظ القاهرة الاستمرار في التعاون بين الأجهزة التنفيذية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني وملاك العقارات، باعتباره أحد المسارات الرئيسية لإنجاح مشروع التطوير وإعادة وسط القاهرة إلى مكانتها التاريخية والسياحية.