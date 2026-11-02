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سائق توك توك يتسبب في بتر ساق عامل توصيل بالإسكندرية.. تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سائق توك توك يتسبب في بتر ساق عامل توصيل بالإسكندرية.. تفاصيل

ضبط سائق توك توك صدم عامل توصيل
ضبط سائق توك توك صدم عامل توصيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص من قائد مركبة «توك توك» لاصطدامه به أثناء قيادته دراجة نارية في أحد شوارع الإسكندرية، ما أسفر عن إصابته وبتر ساقه، قبل أن يلوذ قائد التوك توك بالفرار.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغًا من والد المجني عليه، أفاد فيه بأنه أثناء سير نجله، ويعمل عامل توصيل، بدراجته النارية بأحد شوارع دائرة القسم، اصطدم به قائد مركبة «توك توك»، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يده واصطدامه بسيارة متوقفة بجانب الطريق، وأسفر الحادث عن إصابته التي أدت إلى بتر ساقه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مركبة التوك توك وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، موضحًا أنه حاول تفادي إحدى الحفر بالطريق، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سائق توك توك الإسكندرية سائق توك توك صدم عامل توصيل

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