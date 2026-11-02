تستعد منظومة توزيع الوقود في مصر لمرحلة جديدة من الرقابة الرقمية، مع بدء تطبيق نظام إلكتروني يربط عمليات تموين السيارات ببيانات الملصق الإلكتروني، بهدف تتبع حركة المنتجات البترولية والحد من تسريبها أو تهريبها، وضمان وصول الكميات الموزعة إلى مستحقيها.

مش هتفول غير بالملصق.. اسعار البنزين والسولار والغاز

بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الملصق الإلكتروني في بورسعيد

تبدأ المرحلة التجريبية للمنظومة بمحافظة بورسعيد لمدة شهر، لإتاحة الفرصة أمام أصحاب السيارات الذين لم يسبق لهم تركيب الملصق الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، إلى جانب استكمال تجهيز محطات تموين السيارات بالمحافظة قبل بدء التطبيق الرسمي.

ومن المقرر أن يتضمن التطبيق الرسمي حظر تموين المركبات بمختلف أنواعها بالوقود دون وجود الملصق الإلكتروني، سواء السيارات أو الدراجات البخارية، وفقا للضوابط المنظمة للمنظومة.

وتعتمد المنظومة على قراءة بيانات عمليات تموين الوقود وتجميعها من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، بما يسمح بمتابعة حركة المنتجات البترولية عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد، بدءا من تداولها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

أهداف منظومة الرقابة الإلكترونية على الوقود

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن المنظومة الرقمية الجديدة تستهدف إحكام الرقابة على عمليات صرف المنتجات البترولية داخل محطات الوقود، واستكمال جهود التحول الرقمي والحوكمة التي تنفذها الوزارة.

وأوضح أن النظام يوفر بيانات دقيقة ومتكاملة عن حركة المنتجات البترولية خلال مراحل الإمداد المختلفة، بداية من مستودعات التخزين وحتى وصول الوقود إلى المستهلكين، بما يساعد على متابعة الكميات الموزعة ورصد أي اختناقات محتملة في الأسواق والتعامل معها بشكل استباقي.

مش هتفول غير بالملصق.. اسعار البنزين والسولار والغاز

وأشار إلى أن محافظة بورسعيد ستشهد انطلاق التشغيل التجريبي بمشاركة نحو 31 محطة وقود، جرى تجهيزها بأجهزة قراءة الملصقات الإلكترونية، لاختبار كفاءة المنظومة وتقييم أدائها بالتعاون مع الجهات المعنية بالتنفيذ.

وشدد المتحدث باسم وزارة البترول على أن تطبيق النظام لن يفرض قيودا إضافية على المواطنين، ولن يرتبط بتحديد أسعار المنتجات البترولية أو الكميات المسموح بصرفها، مؤكدا استمرار حصول المستهلكين على احتياجاتهم من الوقود بصورة طبيعية.

قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار في مصر

وفي سياق متصل، تظل أسعار البنزين والسولار من الملفات التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين، نظرا لارتباطها المباشر بتكاليف المواصلات ونقل البضائع وأسعار العديد من السلع والخدمات.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت أسعار الوقود دون تغيير، عقب مراجعة المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في تكلفة توفير المنتجات البترولية، وفي مقدمتها أسعار النفط والمنتجات البترولية في الأسواق العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وجاء القرار بعد استئناف اللجنة أعمالها بقرار من مجلس الوزراء، وإجراء مراجعة لمحددات التسعير خلال الربع الممتد من يوليو حتى سبتمبر 2026، ومقارنتها بالربع السابق، قبل الإبقاء على الأسعار المعلنة دون تعديل.

مش هتفول غير بالملصق.. اسعار البنزين والسولار والغاز

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وفقا للأسعار المعلنة، جاءت أسعار البنزين والسولار والكيروسين على النحو التالي.

- سعر لتر بنزين 92 سجل نحو 22.25 جنيه.

- سعر لتر بنزين 95 بلغ نحو 24 جنيها.

- سعر لتر السولار سجل نحو 20.50 جنيه.

- سعر لتر الكيروسين بلغ نحو 20.50 جنيه.

أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية

- سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية بوزن 12.5 كجم سجل نحو 275 جنيها.

- سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية بوزن 25 كجم بلغ نحو 550 جنيها.