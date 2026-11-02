رئيس السنغال: نتطلع لإحداث نقلة في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مصر

أشاد الرئيس السنغالي بصيرو يدومه فاي (Bassirou Diomaye Faye) بمكانة مصر المحورية ودورها في دعم القضايا الإفريقية والدولية، مثمنًا لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة العلمين.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السنغالي للسفير محمد صفوت سفير مصر في داكار، بمناسبة تقديمه أوراق اعتماده.
وأكد الرئيس السنغالي اعتزاز بلاده بعلاقاتها التاريخية مع مصر، معربًا عن تطلعه إلى إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكدًا استعداده لتذليل العقبات الإدارية أمام المستثمرين المصريين وتقديم التسهيلات اللازمة.
ورحب الرئيس السنغالي بمقترح تنظيم منتدى اقتصادي مصري – سنغالي في القاهرة لتعزيز التواصل بين الشركات ورجال الأعمال في البلدين.
من جانبه، استعرض السفير المصري فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والاستزراع السمكي والصناعات الدوائية، إلى جانب تعزيز الربط البحري والجوي والتعاون المصرفي.
وأكد السفير أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين في إطار الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية، لدعم السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز الاستقرار في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.
وتناول اللقاء العلاقات المصرية – السنغالية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والسياسية والثقافية بين البلدين.
كما بحث الجانبان سبل تطوير التعاون الدفاعي والعسكري، والاستفادة من الخبرات المصرية في المجالات الإنتاجية، بما يدعم أولويات التنمية والأمن الغذائي في السنغال.
وناقش الجانبان تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي ودور الأزهر الشريف في نشر قيم الوسطية والاعتدال، فضلًا عن استعداد مصر لتقديم الدعم الفني والرياضي واللوجيستي لإنجاح دورة الألعاب الأولمبية للشباب (داكار 2026)، التي تستضيفها السنغال للمرة الأولى في القارة الإفريقية.