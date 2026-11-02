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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم بجميع المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار إلى شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا إلى بارد على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 20

العاصمة الجديدة 32 18

6 أكتوبر 31 18

بنها 32 19

دمنهور 30 19

وادي النطرون 32 18

كفر الشيخ 31 19

بلطيم 30 20

المنصورة 31 19

الزقازيق 32 20

شبين الكوم 31 19

طنطا 31 19

دمياط 29 22

بورسعيد 29 22

الإسماعيلية 33 18

السويس 32 19

العريش 33 17

رفح 32 16

رأس سدر 33 19

نخل 32 11

كاترين 27 09

الطور 33 19

طابا 32 16

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 34 23

الإسكندرية 31 19

العلمين 29 18

مطروح 27 18

السلوم 28 17

سيوة 31 17

رأس غارب 33 21

سفاجا 34 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 33 23

حلايب 29 24

أبو رماد 32 21

مرسى حميرة 33 23

أبرق 31 22

جبل علبة 31 22

رأس حدربة 29 22

الفيوم 32 19

بني سويف 33 19

المنيا 33 18

أسيوط 34 18

سوهاج 35 19

قنا 37 21

الأقصر 36 21

أسوان 37 22

الوادى الجديد 36 18

أبوسمبل 36 22


 

درجات الحرارة الظواهر الجوية الأرصاد شبورة مائية شديد الحرارة

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