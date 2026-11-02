حتى لو لم تتناول الحلويات.. لهذا السبب يرتفع السكر في الدم

لا يعني تجنب الحلويات بالضرورة بقاء مستويات السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي. فمن الأطعمة اليومية إلى التوتر وقلة النوم والتغيرات الهرمونية، تؤثر عوامل عديدة على كيفية تنظيم الجسم للجلوكوز. يتفاجأ الكثيرون عندما تكشف فحوصات الدم الروتينية عن ارتفاع مستوى السكر، خاصةً مع ندرة تناولهم للحلويات أو الأطعمة السكرية. مع ذلك، لا يُعزى مرض السكري إلى استهلاك السكر وحده، بل تلعب قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين واستخدامه، إلى جانب عوامل أخرى متعلقة بنمط الحياة والتمثيل الغذائي، دورًا هامًا.

بحسب الدكتورة سيما داكش، استشارية الغدد الصماء في مستشفى كايلاش، جريتر نويدا، "من أكثر ما أسمعه من المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم حديثًا بارتفاع نسبة السكر في الدم هو: "لكن يا دكتورة، أنا لا أتناول الحلويات أصلًا!". هذا الالتباس مفهوم. فنحن غالبًا ما نربط مرض السكري بالسكر والحلويات والشوكولاتة. لكن نسبة السكر في الدم تتأثر بعوامل أخرى كثيرة غير كمية الحلويات التي نتناولها."

سبب ارتفاع السكر في الدم حتى لو لم تتناول الحلويات

1. الكربوهيدرات يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم أيضاً

قد لا تكون الأطعمة مثل الأرز، والخبز، والبطاطس، والمعكرونة، والوجبات الخفيفة المعلبة حلوة المذاق، لكنها تحتوي على كربوهيدرات تتحول إلى جلوكوز أثناء الهضم. وتؤثر كمية الطعام المستهلكة وتكوين الوجبة على سرعة ارتفاع مستوى السكر في الدم.

يوضح الدكتور داكش أن الأشخاص الذين يتجنبون الحلويات ولكنهم يتناولون بانتظام كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة قد يعانون مع ذلك من ارتفاع ملحوظ في مستوى السكر في الدم بعد الوجبات. لذا، يُعد التحكم في كمية الطعام واتباع نظام غذائي متوازن أمراً بالغ الأهمية.

2. يمكن للكبد أن يرفع نسبة السكر في الدم خلال الليل

لا يُعد الطعام المصدر الوحيد للجلوكوز في مجرى الدم. يقوم الكبد بتخزين الجلوكوز وإطلاقه بين الوجبات وخلال الليل لتزويد الجسم بالطاقة.

في الوضع الطبيعي، يساعد الأنسولين على تنظيم هذه العملية. مع ذلك، لدى الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو داء السكري من النوع الثاني، قد يُفرز الكبد كمية من الجلوكوز تفوق حاجة الجسم. وهذا قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام، حتى بعد ليلة من الصيام.

3. يمكن أن يؤثر التوتر وقلة النوم على مستويات الجلوكوز

يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى زيادة الكورتيزول وهرمونات التوتر الأخرى، مما يجعل من الصعب على الجسم تنظيم مستوى السكر في الدم بكفاءة. كما أن قلة النوم قد تقلل من حساسية الأنسولين.

بحسب الدكتور داكش، فإن قلة النوم وحالات مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي قد تساهم في الاضطرابات الأيضية، مما قد يزيد من خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم.

4. قلة النشاط البدني لها تأثيرها

تستخدم العضلات الجلوكوز كمصدر للطاقة، وتساعد الحركة البدنية على امتصاصه من مجرى الدم. قد يُسهم قضاء ساعات طويلة في الجلوس مع قلة الحركة في مقاومة الأنسولين، حتى لدى الأشخاص الذين يتناولون طعامًا صحيًا نسبيًا. وقد يساعد المشي لفترة قصيرة بعد الوجبات على تقليل ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم بعد تناول الطعام.

5. يمكن أن تلعب الهرمونات والأمراض والأدوية دورًا

قد تؤثر حالات مرضية مثل متلازمة تكيس المبايض ومتلازمة كوشينغ على حساسية الأنسولين. كما يمكن أن تؤدي العدوى والأمراض الحادة إلى ارتفاع مؤقت في مستوى السكر في الدم، في حين أن بعض الأدوية مثل الكورتيكوستيرويدات قد تزيد من مستوياته أيضاً.

خلاصة القول: إن تجنب الحلويات وحده لا يكفي لضمان مستوى سكر دم صحي. إذا كان مستوى سكر الدم الصائم أو الهيموجلوبين السكري (HbA1c) مرتفعًا، فاستشر طبيبًا لتحديد السبب الكامن ومناقشة العلاج المناسب.