منها الموز والزبادي.. أطعمة تزيد مستوى تركيز طفلك خلال اليوم الدراسي

تسعى العديد من الأمهات للحفاظ على مستوى تركيز ابنائهن بعد انتهاء اليوم الدراسي لاستكمال تحصيل الدروس والواجبات الدراسية بالمنزل

وكشف موقع “Health “ عن قائمة الأطعمة التي تزيد من مستوى تركيز الطلاب.

أطعمة تزيد مستوى التركيز لدى الأطفال والمراهقين

البيض: أثبتت الدراسات انه يحتوي على الكولين الذي يساهم في دعم وظائف المخ والذاكرة، كما يوفر البروتين اللازم للشعور بالشبع لأطول وقت ممكن .

المكسرات: مثل الجوز واللوز، وتوفر فيتامينات ومعادن تدعم صحة الدماغ.

التوت والفراولة: يحتويان على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية خلايا الجسم .

الزبادي والشوفان: يجمعان بين البروتين والكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة.

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والسردين، وتحتوي على أوميجا 3 المهمة لصحة الدماغ ودعم وظائفه بالكامل .

الموز والتفاح: يمدان الجسم بالعناصر الغذائية والطاقة، ويُعدان خيارًا مناسبًا كوجبة خفيفة بعد يوم دراسي طويل ومرهق .



الماء: أثبتت الدراسات الصحية أن شرب الماء بكميات كبيرة يساعد على تجنب الجفاف الذي قد يسبب التعب ويؤثر في الانتباه والتركيز .