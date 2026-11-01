نائبة تفتح ملف نزيف الطرق.. سؤال برلماني للحكومة عن ضحايا حوادث 2026

تقدّمت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن محافظة أسيوط، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والصحة، بشأن الإحصائيات الرسمية لحوادث الطرق خلال عام 2026، وأعداد الوفيات والمصابين جراء تلك الحوادث، إلى جانب معدلات التزام سائقي شاحنات النقل الثقيل ووسائل النقل الجماعي بساعات العمل المقررة وفقًا لاشتراطات السلامة والأمان.

وأكدت "شاكر" في بيان لها اليوم، أن السؤال البرلماني يستهدف الوقوف على الأرقام الرسمية لحوادث الطرق خلال العام الجاري، والكشف عن حجم الخسائر البشرية الناجمة عنها، بما يضع أمام البرلمان صورة واضحة عن تطورات هذا الملف، ويساعد في تقييم الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من الحوادث وحماية أرواح المواطنين.

ملف السلامة على الطرق لا يقتصر على تطوير البنية التحتية

كما طالبت إليزابيث شاكر بتوضيح مدى التزام سائقي النقل الثقيل والنقل الجماعي بالحدود المقررة لساعات القيادة، ومدى خضوعهم للرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بفترات الراحة، ومنع تجاوز ساعات العمل التي قد تؤدي إلى الإجهاد والإرهاق وفقدان التركيز أثناء القيادة.

وأكدت أن ملف السلامة على الطرق لا يقتصر على تطوير البنية التحتية أو رفع كفاءة المركبات، بل يرتبط أيضًا بوجود منظومة رقابية فعالة تضمن التزام السائقين بقواعد القيادة الآمنة، وتمنع الممارسات التي تعرض حياة الركاب ومستخدمي الطرق للخطر.

وشددت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على أهمية التنسيق بين وزارتي النقل والصحة ومختلف الجهات المعنية، لتوفير بيانات دقيقة ومحدثة عن الحوادث وضحاياها، والكشف عن الإجراءات المتبعة لمراقبة ساعات عمل السائقين، بما يدعم جهود الدولة في الحد من الحوادث وتقليل الخسائر البشرية، ويعزز سلامة المواطنين على الطرق.