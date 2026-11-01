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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

جنيهات ذهب
جنيهات ذهب
آية الجارحي

تراجع سعر الجنيه الذهب بقوة حيث سجل الان 49.280 بعد أن وصل 51.520 الأسبوع الماضي بتراجع بلغ 2240 جنيها.

 سجل سعر الذهب عيار 21 الان 6160 مقارنة ب 6380 جنيها الاحد الماضي بهبوط بلغ 280 جنيها في الجرام.

شهدت أسعار الذهب هبوطا قويا  على المستويين المحلي والعالمي، خلال تداولات الأسبوع الماضي ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين.

هبوط أسعار الذهب 

وفشل الذهب في مصر  خلال الأسبوع الماضي في اختراق المستوى 6400 جنيه للجرام وهو ما دفعه ليرتد لأسفل ويكسر المستوى 6300 جنيه للجرام، ويستمر في الهبوط قبل أن يصل ادني المستوى 6200 جنيه للجرام مسجلا الان 6160 جنيها .

و أمس السبت شهد الذهب في مصر انخفاض حاد بنسبة 2.2% وهو أكبر انخفاض يومي منذ شهر، خسر خلاله 125 جنيه من قيمته ليمحو مكاسبه التي سجلها خلال الأسبوع.

جاء التراجع الأخير في سعر الذهب في مصر بسبب انهيار سعر أونصة الذهب العالمي قبل ختام تداولات شهر أكتوبر يوم أمس، الأمر الذي أثر بشكل كبير على تسعير الذهب المحلي.

أسعار الذهب في مصر 

أسعار الذهب اليوم الاحد 

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، اليوم الاحد 1-11-2026 ،، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سجل سعر الذهب عالميًا الآن 3876 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5280 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6160 جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7040 جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 49.280  ألف جنيه. 

الذهب الجنيه الذهب أسعار الذهب سعر الذهب اليوم الاحد سعر الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب بورصة الذهب مباشر

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