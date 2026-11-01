قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح أساسيًا في تشكيل طرابزون سبور أمام غازي عنتاب بالدوري التركي
وصول بطلة تحدي القراءة العربي لمقر وزارة التعليم.. والوزير يكرمها بعد قليل
بعد تهديدات إيران .. ما هي قدرات الصواريخ الإيرانية.. وهل تمثل تهديدًا لأوروبا؟
التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط
التوقيت الشتوي 2026.. المواعيد الرسمية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والورش
«الأهلي» يمنح ياسر إبراهيم ومحمد هاني «فرصة أخيرة» قبل إغلاق ملف التجديد
الصين تنفذ تهديدها ضد الدوري الإسباني.. اختفاء مباريات ريال مدريد و«مبابي» من شاشات التليفزيون الرسمي
وزير الصحة يتابع 56 زيارة ميدانية لمشروعات صحية في 15 محافظة خلال أكتوبر
لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة مساء الاثنين
الأرصاد: موجة ارتفاع الحرارة مستمر غدا مع رياح محملة بالأتربة وشبورة كثيفة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة
أنور قرقاش: الإمارات لا ترغب في عودة المواجهات العسكرية.. واستمرار الملاحة بمضيق هرمز أولوية
ترامب يرد على احتمال استئناف الحرب مع إيران: سؤال غبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد الدكتور محمد الأحمدي أبو النور.. مسيرة حافلة بالعطاء

وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد الدكتور محمد الأحمدي أبو النور.. مسيرة حافلة بالعطاء العلمي والدعوي
وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد الدكتور محمد الأحمدي أبو النور.. مسيرة حافلة بالعطاء العلمي والدعوي
إيمان طلعت

تُحْيي وزارةُ الأوقاف ذِكرى ميلاد الأستاذ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف الأسبق، وأحد أعلام الفكر الإسلاميّ، الذي وُلِد في الأوّل من نوفمبر عام ١٩٣٠، وترك إسهاماتٍ علميّة ودَعَويّة بارزة في خدمةِ الإسلام والسنة النبوية، وإثراءِ المكتبة الإسلاميّة.

من هو الدكتور محمد الأحمدي أبو النور؟ 

وُلِد فضيلته بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ونشأ في أُسرة عُرفت بالتدين والعِلم، فحفظ القرآنَ الكريم صغيرًا، وحصل على إجازة برواية حفص عن عاصم عام ١٩٥٠، ثم التحق بالمعهد الديني بالقاهرة، وتخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام ١٩٥٦، وكان ترتيبُه الأول على دفعته، وحصل على العالِمِية مع إجازة التدريس عام ١٩٥٧، ثم نال درجتي الماجستير والدكتوراه في الحديث وعلومه؛ فحصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام ١٩٧٠.

بدأ فضيلته مسيرته المهنية بالتدريس في المعاهد الأزهرية، ثم عمل بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وتدرّج في المناصب الأكاديمية حتى عُيّن أستاذًا ورئيسًا لقسم الحديث عام ١٩٨١. كما تَولَّى منصب وكيل كلية البنات الإسلامية، ثم عميدًا لها، وعمل أستاذًا زائرًا في عدد من الجامعات العربية والإسلامية، من بينها جامعتا أمّ دِرْمَان والكويت، وشارك في مؤتمرات إسلامية متعددة.

وفي ١٤ من يوليو عام ١٩٨٤، تَولَّى فضيلته وزارةَ الأوقاف ورئاسة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واستمرّ في منصبه حتى ١١ من نوفمبر عام ١٩٨٦؛ حيث اهتم بتطوير العمل الدعوي، والإشراف على المساجد، ورعاية العاملين، والحفاظ على أملاك الأوقاف. كما شغل عضوية مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عام ٢٠٠٧، ثم عضوية هيئة كبار العلماء عام ٢٠١٢.

وأَثْرى الدكتور محمد الأحمدي أبو النور المكتبةَ الإسلامية بعددٍ من المؤلَّفات العلمية؛ من بينها: «السنة في العقيدة والأخلاق والسلوك»، و«قبسات من هدي السنة»، و«منهج السنة في الزواج»، و«من هدي السنة في الجهاد ومكانة المرأة»، و«شذرات من علوم السنة». كما أسهم في تحقيق عدد من كتب التراث، وقدم برامج إذاعية وتليفزيونية متعددة؛ من أبرزها «موسوعة السنة النبوية الشريفة» التي قاربت ألفي حلقة.

ونال الدكتور محمد الأحمدي أبو النور عددًا من التكريمات؛ من بينها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام ١٩٨٦، والدكتوراه الفخرية من الجامعة المحمدية بإندونيسيا عام ١٩٨٧، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام ١٩٩٣؛ تقديرًا لعطائه العلمي والدعوي.

وبعد مسيرة حافلة بالعلم والعطاء وخدمة الدعوة الإسلامية، انتقل فضيلة الدكتور محمد الأحمدي أبو النور إلى جوار الله في ١١ من نوفمبر عام ٢٠١٥، عن عمر ناهز خمسة وثمانين عامًا.

وتؤكِّد وزارةُ الأوقاف أنّ إحياءَ ذكرى أعلامها العلمية والدعوية يأتي تقديرًا لإسهاماتهم، ووفاءً لجهودهم في خدمة الدين والوطن، وإبرازًا لدورهم في نشر الفكر الإسلامي الوسطي وإثراء المكتبة الإسلامية.

رحم الله الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وجزاه خير الجزاء عما قدَّم في خدمة الإسلام والمسلمين. 

وزارة الأوقاف ذكرى ميلاد العالم الأزهري ووزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور ذكرى ميلاد الدكتور محمد الأحمدي أبو النور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ترشيحاتنا

المؤتمر العالمي الثاني لرعاية الحروق بمستشفى أهل مصر

من 20% إلى 85%.. مستشفى أهل مصر يحقق طفرة في علاج الحروق خلال عامين

إعلامي الوزراء : الأسمدة الزراعية المدعمة متوفرة وأسعارها ثابتة دون أي زيادات

إعلامي الوزراء : الأسمدة الزراعية المدعمة متوفرة وأسعارها ثابتة دون أي زيادات

الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية

وزير الري يوجه بتسريع التحول الرقمي بهيئة المساحة.. خدمات إلكترونية لتيسير معاملات المواطنين

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد