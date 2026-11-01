وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد الدكتور محمد الأحمدي أبو النور.. مسيرة حافلة بالعطاء

تُحْيي وزارةُ الأوقاف ذِكرى ميلاد الأستاذ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف الأسبق، وأحد أعلام الفكر الإسلاميّ، الذي وُلِد في الأوّل من نوفمبر عام ١٩٣٠، وترك إسهاماتٍ علميّة ودَعَويّة بارزة في خدمةِ الإسلام والسنة النبوية، وإثراءِ المكتبة الإسلاميّة.

من هو الدكتور محمد الأحمدي أبو النور؟

وُلِد فضيلته بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ونشأ في أُسرة عُرفت بالتدين والعِلم، فحفظ القرآنَ الكريم صغيرًا، وحصل على إجازة برواية حفص عن عاصم عام ١٩٥٠، ثم التحق بالمعهد الديني بالقاهرة، وتخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام ١٩٥٦، وكان ترتيبُه الأول على دفعته، وحصل على العالِمِية مع إجازة التدريس عام ١٩٥٧، ثم نال درجتي الماجستير والدكتوراه في الحديث وعلومه؛ فحصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام ١٩٧٠.

بدأ فضيلته مسيرته المهنية بالتدريس في المعاهد الأزهرية، ثم عمل بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وتدرّج في المناصب الأكاديمية حتى عُيّن أستاذًا ورئيسًا لقسم الحديث عام ١٩٨١. كما تَولَّى منصب وكيل كلية البنات الإسلامية، ثم عميدًا لها، وعمل أستاذًا زائرًا في عدد من الجامعات العربية والإسلامية، من بينها جامعتا أمّ دِرْمَان والكويت، وشارك في مؤتمرات إسلامية متعددة.

وفي ١٤ من يوليو عام ١٩٨٤، تَولَّى فضيلته وزارةَ الأوقاف ورئاسة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واستمرّ في منصبه حتى ١١ من نوفمبر عام ١٩٨٦؛ حيث اهتم بتطوير العمل الدعوي، والإشراف على المساجد، ورعاية العاملين، والحفاظ على أملاك الأوقاف. كما شغل عضوية مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عام ٢٠٠٧، ثم عضوية هيئة كبار العلماء عام ٢٠١٢.

وأَثْرى الدكتور محمد الأحمدي أبو النور المكتبةَ الإسلامية بعددٍ من المؤلَّفات العلمية؛ من بينها: «السنة في العقيدة والأخلاق والسلوك»، و«قبسات من هدي السنة»، و«منهج السنة في الزواج»، و«من هدي السنة في الجهاد ومكانة المرأة»، و«شذرات من علوم السنة». كما أسهم في تحقيق عدد من كتب التراث، وقدم برامج إذاعية وتليفزيونية متعددة؛ من أبرزها «موسوعة السنة النبوية الشريفة» التي قاربت ألفي حلقة.

ونال الدكتور محمد الأحمدي أبو النور عددًا من التكريمات؛ من بينها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام ١٩٨٦، والدكتوراه الفخرية من الجامعة المحمدية بإندونيسيا عام ١٩٨٧، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام ١٩٩٣؛ تقديرًا لعطائه العلمي والدعوي.

وبعد مسيرة حافلة بالعلم والعطاء وخدمة الدعوة الإسلامية، انتقل فضيلة الدكتور محمد الأحمدي أبو النور إلى جوار الله في ١١ من نوفمبر عام ٢٠١٥، عن عمر ناهز خمسة وثمانين عامًا.

وتؤكِّد وزارةُ الأوقاف أنّ إحياءَ ذكرى أعلامها العلمية والدعوية يأتي تقديرًا لإسهاماتهم، ووفاءً لجهودهم في خدمة الدين والوطن، وإبرازًا لدورهم في نشر الفكر الإسلامي الوسطي وإثراء المكتبة الإسلامية.

رحم الله الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وجزاه خير الجزاء عما قدَّم في خدمة الإسلام والمسلمين.