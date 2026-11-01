قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح أساسيًا في تشكيل طرابزون سبور أمام غازي عنتاب بالدوري التركي
وصول بطلة تحدي القراءة العربي لمقر وزارة التعليم.. والوزير يكرمها بعد قليل
بعد تهديدات إيران .. ما هي قدرات الصواريخ الإيرانية.. وهل تمثل تهديدًا لأوروبا؟
التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط
التوقيت الشتوي 2026.. المواعيد الرسمية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والورش
«الأهلي» يمنح ياسر إبراهيم ومحمد هاني «فرصة أخيرة» قبل إغلاق ملف التجديد
الصين تنفذ تهديدها ضد الدوري الإسباني.. اختفاء مباريات ريال مدريد و«مبابي» من شاشات التليفزيون الرسمي
وزير الصحة يتابع 56 زيارة ميدانية لمشروعات صحية في 15 محافظة خلال أكتوبر
لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة مساء الاثنين
الأرصاد: موجة ارتفاع الحرارة مستمر غدا مع رياح محملة بالأتربة وشبورة كثيفة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة
أنور قرقاش: الإمارات لا ترغب في عودة المواجهات العسكرية.. واستمرار الملاحة بمضيق هرمز أولوية
ترامب يرد على احتمال استئناف الحرب مع إيران: سؤال غبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق تحديثاً أمنياً طارئاً لمتصفح "كروم 156" لسد 21 ثغرة أمنية

جوجل تطلق تحديثاً أمنياً
جوجل تطلق تحديثاً أمنياً
لمياء الياسين

في خطوة استباقية لتعزيز حماية خصوصية المستخدمين، أطلقت شركة جوجل (Google) تحديثاً أمنياً طارئاً وموسعاً لمتصفح "كروم 156" (Chrome 156)، يهدف إلى معالجة 21 ثغرة أمنية متفاوتة الخطورة، ليكون هذا التحديث هو الدفعة الثالثة من الإصلاحات البرمجية التي تطلقها الشركة خلال أسبوع واحد فقط، مما يعكس حجم التحديات السيبرانية المتزايدة.

أنظمة التشغيل 

وجاء التحديث بشكل عاجل ليشمل جميع أنظمة التشغيل الرئيسية للحواسب (Windows، وMac، وLinux)، بالإضافة إلى الهواتف الذكية العاملة بنظام "أندرويد". وحثّ خبراء الأمن الرقمي مليارات المستخدمين حول العالم على ضرورة تثبيت التحديث فوراً لتجنب مخاطر الاختراق وسرقة البيانات الشخصية.

ومن بين الثغرات الإحدى وعشرين التي جرى إغلاقها، برزت ثغرة واحدة مصنفة على أنها "حرجة جداً" (Critical) وتُعرف برمز (CVE-2026-76024). وتكمن خطورة هذه الثغرة في مكون "MediaStream"، وهو الجزء البرمجي المسؤول عن التعامل مع بث الصوت والفيديو والتقاط الإشارات من الكاميرا والميكروفون داخل المواقع الإلكترونية؛ حيث تتسبب الثغرة في خلل يتلف الذاكرة، مما قد يسمح للمهاجمين بتنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد.

إلى جانب الثغرة الحرجة، نجح التحديث في معالجة 19 ثغرة مصنفة عالية الخطورة (High-Risk) وثغرة واحدة متوسطة الخطورة، كانت تشكل تهديداً مباشراً لسلامة تصفح المستخدمين وسرية بياناتهم.

وأوضحت جوجل أن الإصدارات الآمنة الجديدة تحمل الأرقام 156.0.8078.79/.80 لأنظمة ويندوز وماك، والرقم 156.0.8078.79 لأنظمة لينكس وأندرويد. وأكدت الشركة على أهمية التحديث اليدوي عبر الدخول إلى إعدادات المتصفح، ثم قسم "مساعدة"، واختيار "حول Google Chrome" لبدء التحميل، ثم إعادة تشغيل المتصفح لضمان تفعيل الحماية الكاملة ضد هذه التهديدات المحتملة.

خصوصية المستخدمين تحديثاً أمنياً طارئاً متصفح كروم 156 الإصلاحات البرمجية أنظمة التشغيل Google Chrome أنظمة لينكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ترشيحاتنا

الجمعة البيضاء

الجمعة البيضاء 2026.. تخفيضات تنتظر المواطنين وغرامة مليوني جنيه لمواجهة العروض الوهمية

شهداء قطاع غزة

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 9 منذ فجر اليوم جراء الغارات الإسرائيلية

صورة ارشيفية

جامعة العاصمة: التقدم في تصنيف أرسيف يعكس التأثير الحقيقي للأبحاث

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد