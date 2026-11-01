جوجل تطلق تحديثاً أمنياً طارئاً لمتصفح "كروم 156" لسد 21 ثغرة أمنية

في خطوة استباقية لتعزيز حماية خصوصية المستخدمين، أطلقت شركة جوجل (Google) تحديثاً أمنياً طارئاً وموسعاً لمتصفح "كروم 156" (Chrome 156)، يهدف إلى معالجة 21 ثغرة أمنية متفاوتة الخطورة، ليكون هذا التحديث هو الدفعة الثالثة من الإصلاحات البرمجية التي تطلقها الشركة خلال أسبوع واحد فقط، مما يعكس حجم التحديات السيبرانية المتزايدة.

أنظمة التشغيل

وجاء التحديث بشكل عاجل ليشمل جميع أنظمة التشغيل الرئيسية للحواسب (Windows، وMac، وLinux)، بالإضافة إلى الهواتف الذكية العاملة بنظام "أندرويد". وحثّ خبراء الأمن الرقمي مليارات المستخدمين حول العالم على ضرورة تثبيت التحديث فوراً لتجنب مخاطر الاختراق وسرقة البيانات الشخصية.

ومن بين الثغرات الإحدى وعشرين التي جرى إغلاقها، برزت ثغرة واحدة مصنفة على أنها "حرجة جداً" (Critical) وتُعرف برمز (CVE-2026-76024). وتكمن خطورة هذه الثغرة في مكون "MediaStream"، وهو الجزء البرمجي المسؤول عن التعامل مع بث الصوت والفيديو والتقاط الإشارات من الكاميرا والميكروفون داخل المواقع الإلكترونية؛ حيث تتسبب الثغرة في خلل يتلف الذاكرة، مما قد يسمح للمهاجمين بتنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد.

إلى جانب الثغرة الحرجة، نجح التحديث في معالجة 19 ثغرة مصنفة عالية الخطورة (High-Risk) وثغرة واحدة متوسطة الخطورة، كانت تشكل تهديداً مباشراً لسلامة تصفح المستخدمين وسرية بياناتهم.

وأوضحت جوجل أن الإصدارات الآمنة الجديدة تحمل الأرقام 156.0.8078.79/.80 لأنظمة ويندوز وماك، والرقم 156.0.8078.79 لأنظمة لينكس وأندرويد. وأكدت الشركة على أهمية التحديث اليدوي عبر الدخول إلى إعدادات المتصفح، ثم قسم "مساعدة"، واختيار "حول Google Chrome" لبدء التحميل، ثم إعادة تشغيل المتصفح لضمان تفعيل الحماية الكاملة ضد هذه التهديدات المحتملة.