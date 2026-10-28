غرامة بـ15 مليون دولار تلاحق سامسونج.. هواتف شهيرة خدعت عشاق الألعاب

فرضت لجنة التجارة العادلة الكورية الجنوبية غرامة قدرها 20.1 مليار وون، ما يعادل نحو 15.1 مليون دولار، على شركة سامسونج، بسبب ممارسات تسويقية مضللة تتعلق بأداء الألعاب في عدد من أجهزتها، بعد أن روجت الشركة لتقديم تجربة ألعاب استثنائية، بينما كانت برمجياتها تحد من أداء المعالج ووحدة معالجة الرسوميات أثناء تشغيل الألعاب التي تتطلب قدرات عالية.

وتتعلق القضية بسلاسل هواتف Galaxy S22 وGalaxy S21، إلى جانب أجهزة Galaxy Tab S8 اللوحية، إذ رأت لجنة التجارة العادلة الكورية أن سامسونج قدمت ادعاءات تسويقية لا تعكس بصورة دقيقة الأداء الفعلي للأجهزة أثناء ممارسة الألعاب.

خدمة تحد من أداء المعالج والرسوميات



وتتمحور القضية حول خدمة Game Optimization Service (GOS)، التي تعمل تلقائيا على خفض أداء وحدة المعالجة المركزية CPU ووحدة معالجة الرسوميات GPU في الأجهزة المعنية عند تشغيل ألعاب تتطلب موارد كبيرة.

وبحسب اللجنة، تعارض هذا السلوك البرمجي مع الرسائل التسويقية التي استخدمتها سامسونج للترويج لأجهزتها باعتبارها توفر تجربة ألعاب محمولة مثالية، إذ لم يحصل المستخدمون على مستوى الأداء الذي قد توحي به تلك الوعود.

وأثارت القضية انتقادات واسعة من المستخدمين، دفعت الشركة إلى إصدار تحديث برمجي في مارس 2022، أتاح للمستخدمين تعطيل خدمة GOS بالكامل.

Galaxy S22 Ultra

سامسونج تدافع عن موقفها



في المقابل، تؤكد سامسونج أن استخدام الخدمة يهدف إلى تعزيز سلامة الأجهزة والحفاظ على استقرار أداء الألعاب خلال جلسات اللعب الطويلة، وليس إلى تضليل المستهلكين.

ووفقا لما نقلته صحيفة «سيول إيكونوميك ديلي»، شددت الشركة على أن أي محكمة لم تثبت أن المستهلكين تعرضوا لأضرار بسبب الإعلانات محل القضية.

ومن المتوقع أن تتمسك سامسونج بموقفها الرافض للاتهامات، مستندة إلى أن الخدمة كانت جزءا من آليات إدارة أداء الأجهزة، فضلا عن إتاحتها خيار تعطيلها من خلال تحديث صدر بعد وقت قصير نسبيا من إطلاق الأجهزة.

وتسلط القضية الضوء على أهمية الشفافية في الإعلانات المتعلقة بأداء الهواتف الذكية، خصوصا عندما تتضمن الوعود التسويقية قدرات المعالجة والأداء المخصص للألعاب.

كما تمثل الغرامة رسالة إلى شركات التكنولوجيا بشأن ضرورة أن تعكس ادعاءاتها التسويقية الأداء الفعلي لمنتجاتها، وألا تترك للمستهلكين انطباعات مضللة عن الإمكانات التي يمكن للأجهزة تقديمها في الاستخدام اليومي.