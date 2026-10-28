قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: زيادة في أجور المعلمين بقيمة تتراوح بين 5000 و 6000 جنيه ويتم صرفها على مرحلتين
وليد توفيق يكشف كواليس أغنية «انزل يا جميل»: آثار الحكيم رفضت أمسك إيدها وقالت لازم نتجوز الأول
أردوغان يبحث مع ترامب هاتفيًا التطورات الإقليمية والدولية
رئيس وزراء كندا يحضر اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث لتعزيز الشراكات في التجارة والاستثمار والتنمية
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟
تشكيل تشيلسي الرسمي أمام ليفربول في كأس كاراباو
الرئيسان السيسي وبوتين يبحثان تطورات عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة
مدرسة الفن والهندسة.. الزمالك يهزم المقاولون العرب بهدفي شيكو بانزا ومحمد حمد في الدوري
الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والمقاولون
سعر سبائك الذهب اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. سبيكة 10 جرامات بكام؟
قفزة في السياحة الروسية لمصر.. بوتين يكتشف أرقامًا قياسية خلال مباحثاته مع الرئيس السيسي
الرئيسان السيسي وبوتين يبحثان تطورات عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

تتجه أنظار المستثمرين في سوق الذهب إلى تداعيات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي والرسائل المتعلقة بالاجتماعات المقبلة.

 فرصة للشراء أم للبيع

وذلك وسط تساؤلات حول ما إذا كان تثبيت الفائدة يمثل فرصة جديدة للشراء، أم أن استمرار الضغوط التضخمية واحتمالات تشديد السياسة النقدية قد يدفع الأسعار إلى مزيد من التراجع.

ضغوط على أسعار الذهب 

وتأتي هذه التطورات في وقت تعرض فيه الذهب لضغوط خلال الفترة الأخيرة، مع ارتفاع توقعات استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، وهو ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر مقارنة بالأصول التي تدر عائدًا مثل السندات.

تثبيت الفائدة لا يعني ارتفاع الذهب تلقائيًا

يعتمد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة على تفاصيل قرار الفيدرالي وتوجهاته المستقبلية، وليس على تثبيت الفائدة وحده، فإذا حملت تصريحات البنك المركزي إشارات إلى احتمال خفض الفائدة لاحقًا، فقد يستفيد المعدن الأصفر من تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

 استمرار التضخم

أما إذا أبدى الفيدرالي قلقًا من استمرار التضخم، وأشار إلى إمكانية الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو تشديد السياسة النقدية مجددًا، فقد يتعرض الذهب لضغوط إضافية، مع زيادة جاذبية الأصول الدولارية ذات العائد.

الدولار وعوائد السندات

وتظل تحركات الدولار وعوائد السندات، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وعمليات الشراء من البنوك المركزية، من أبرز العوامل المؤثرة في حركة المعدن النفيس عالميًا.

فرصة لشراء الذهب 

قد يمثل تراجع الأسعار فرصة للمستثمر الذي يستهدف الاحتفاظ بالذهب على المدى المتوسط والطويل، خاصة إذا كان هدفه تنويع مدخراته والتحوط من المخاطر الاقتصادية،  لكن الشراء على دفعات، بدلًا من ضخ كامل المبلغ مرة واحدة، قد يساعد على الحد من مخاطر الدخول عند مستوى مرتفع.

 البيع لجني الأرباح

قد يكون البيع مناسبًا لمن يحتاج إلى السيولة أو حقق مكاسب ويريد تقليل تعرضه لتقلبات الأسعار، خصوصًا إذا ظهرت إشارات على استمرار قوة الدولار أو ارتفاع عوائد السندات. ومع ذلك، فإن البيع لمجرد تثبيت الفائدة قد يكون قرارًا متسرعًا دون تقييم اتجاه السوق والأهداف الاستثمارية.

الانتظار لحين اتضاح الاتجاه

قد يفضل المستثمر قصير الأجل الانتظار حتى تتضح استجابة الذهب للقرار وتصريحات الفيدرالي، بدلًا من اتخاذ قرار سريع وسط التقلبات. 

أسعار الذهب في مصر

لا يتوقف سعر الذهب في السوق المحلي على السعر العالمي للأوقية فقط، بل يتأثر أيضًا بسعر الدولار مقابل الجنيه، وحركة العرض والطلب محليًا، وفروق التسعير والمصنعية.

مستقبل أسعار الذهب 

لا يقدم تثبيت الفيدرالي للفائدة إشارة حاسمة بمفرده لاتجاه الذهب، كما لا يضمن التراجع الحالي أن الأسعار وصلت إلى قاعها، ويتوقف القرار الأنسب على مدة الاستثمار، والحاجة إلى السيولة، وسعر الشراء السابق، ومدى القدرة على تحمل تقلبات السوق.

وبالنسبة للمستثمر الذي يشتري الذهب بهدف الادخار لسنوات، تختلف حساباته عن المتعامل الذي يسعى إلى تحقيق مكسب سريع خلال أيام أو أسابيع. 

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الاربعاء 28-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سجل سعر الذهب عالميًا الآن 4062 دولارا للأوقية

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5473 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6380 جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 51.080  ألف جنيه


 

الذهب أسعار الذهب الفائدة التضخم جني الارباح أسعار الذهب اليوم سعر الذهب في مصر توقعات سعر الذهب هبوط الذهب ارتفاع الذهب أسعار الفائدة الامريكية الدولار السندات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

تجاوز الـ 56 جنيها.. وهذا أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

نادر السيد

القصة الكاملة لأزمة نادر السيد حارس الزمالك السابق وحكاية الـ 100 ألف دولار

ترامب ونتنياهو

أول تعليق من ترامب على انتخابات إسرائيل: نتنياهو نجا من هزيمة ساحقة

انتشار البوست بصفحات المعلمين

منشورات المطالبة بجعل رمضان اجازة بالمدارس تنتشر بصفحات المعلمين بفيسبوك.. والأهالي يؤيدون

ترشيحاتنا

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

بالصور

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

أسعار أم جي 6 موديل 2019 المستعملة في مصر

ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019

سيارات تحيا مصر للشباب.. 5 شروط للحصول على المركبات المعفاة من الجمارك

مبادرة سيارات تحيا مصر
مبادرة سيارات تحيا مصر
مبادرة سيارات تحيا مصر

لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز

لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز
لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز
لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز

فيديو

سيدة واجهت النيران بشجاعة

سيدة بورسعيد تواجه النيران بشجاعة وتنقذ عقار من كارثة

عماد كمال

بعد نجاح أغنية المصريين.. عماد كمال يطرح أغنيته مش خسارة عبر منصات التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد