أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟

تتجه أنظار المستثمرين في سوق الذهب إلى تداعيات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي والرسائل المتعلقة بالاجتماعات المقبلة.

فرصة للشراء أم للبيع

وذلك وسط تساؤلات حول ما إذا كان تثبيت الفائدة يمثل فرصة جديدة للشراء، أم أن استمرار الضغوط التضخمية واحتمالات تشديد السياسة النقدية قد يدفع الأسعار إلى مزيد من التراجع.

ضغوط على أسعار الذهب

وتأتي هذه التطورات في وقت تعرض فيه الذهب لضغوط خلال الفترة الأخيرة، مع ارتفاع توقعات استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، وهو ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر مقارنة بالأصول التي تدر عائدًا مثل السندات.

تثبيت الفائدة لا يعني ارتفاع الذهب تلقائيًا

يعتمد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة على تفاصيل قرار الفيدرالي وتوجهاته المستقبلية، وليس على تثبيت الفائدة وحده، فإذا حملت تصريحات البنك المركزي إشارات إلى احتمال خفض الفائدة لاحقًا، فقد يستفيد المعدن الأصفر من تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

استمرار التضخم

أما إذا أبدى الفيدرالي قلقًا من استمرار التضخم، وأشار إلى إمكانية الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو تشديد السياسة النقدية مجددًا، فقد يتعرض الذهب لضغوط إضافية، مع زيادة جاذبية الأصول الدولارية ذات العائد.

الدولار وعوائد السندات

وتظل تحركات الدولار وعوائد السندات، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وعمليات الشراء من البنوك المركزية، من أبرز العوامل المؤثرة في حركة المعدن النفيس عالميًا.

فرصة لشراء الذهب

قد يمثل تراجع الأسعار فرصة للمستثمر الذي يستهدف الاحتفاظ بالذهب على المدى المتوسط والطويل، خاصة إذا كان هدفه تنويع مدخراته والتحوط من المخاطر الاقتصادية، لكن الشراء على دفعات، بدلًا من ضخ كامل المبلغ مرة واحدة، قد يساعد على الحد من مخاطر الدخول عند مستوى مرتفع.

البيع لجني الأرباح

قد يكون البيع مناسبًا لمن يحتاج إلى السيولة أو حقق مكاسب ويريد تقليل تعرضه لتقلبات الأسعار، خصوصًا إذا ظهرت إشارات على استمرار قوة الدولار أو ارتفاع عوائد السندات. ومع ذلك، فإن البيع لمجرد تثبيت الفائدة قد يكون قرارًا متسرعًا دون تقييم اتجاه السوق والأهداف الاستثمارية.

الانتظار لحين اتضاح الاتجاه

قد يفضل المستثمر قصير الأجل الانتظار حتى تتضح استجابة الذهب للقرار وتصريحات الفيدرالي، بدلًا من اتخاذ قرار سريع وسط التقلبات.

أسعار الذهب في مصر

لا يتوقف سعر الذهب في السوق المحلي على السعر العالمي للأوقية فقط، بل يتأثر أيضًا بسعر الدولار مقابل الجنيه، وحركة العرض والطلب محليًا، وفروق التسعير والمصنعية.

مستقبل أسعار الذهب

لا يقدم تثبيت الفيدرالي للفائدة إشارة حاسمة بمفرده لاتجاه الذهب، كما لا يضمن التراجع الحالي أن الأسعار وصلت إلى قاعها، ويتوقف القرار الأنسب على مدة الاستثمار، والحاجة إلى السيولة، وسعر الشراء السابق، ومدى القدرة على تحمل تقلبات السوق.

وبالنسبة للمستثمر الذي يشتري الذهب بهدف الادخار لسنوات، تختلف حساباته عن المتعامل الذي يسعى إلى تحقيق مكسب سريع خلال أيام أو أسابيع.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الاربعاء 28-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سجل سعر الذهب عالميًا الآن 4062 دولارا للأوقية

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5473 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6380 جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 51.080 ألف جنيه



