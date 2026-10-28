الحكومة: تنفيذ 65 تكليفًا رئاسيًا حتى عام 2030.. ومستهدفات لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تنفيذ 65 تكليفًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، جرى الإعلان عنها خلال منتدى مصر، وتمتد مستهدفاتها حتى عام 2030.

وقال محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستودي إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الوزارات والجهات المعنية تعمل على تنفيذ هذه التكليفات وفقًا للخطط المحددة، مشيرًا إلى أنها تتضمن مستهدفات مالية واجتماعية، من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030.

وأضاف أن هناك توجهًا لزيادة أجور المعلمين، وفقًا لما أعلنته وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية، بزيادة مستهدفة قدرها 5 آلاف جنيه خلال العامين الماليين 2027-2028 و2028-2029.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على وضع خطة لزيادة أجور أعضاء هيئة التدريس، في إطار جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين في قطاع التعليم.

التكليفات الحكومية

وتأتي هذه الإجراءات ضمن التكليفات الحكومية الهادفة إلى تطوير منظومة الأجور وتحسين دخول العاملين، بما يتماشى مع المستهدفات المعلنة حتى عام 2030.