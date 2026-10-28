قال الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، أن الخلافة السياسية في مصر معضلة منذ عام 1952، وأن أعظم خدمة قدمها الرئيس السيسي أنه وضع حلا لتلك المعضلة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" اليوم الأربعاء، الذي يقدمة الإعلامي شريف عامر عبر شاشة قناة "mbc مصر"، أن الآلية المعتمدة لرئيس الجمهورية خلال الـ60 عاما الماضية تعيين نائب له ثم يتولى فيما بعد الرئاسة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي لم يطرح تصورا محددا بشأن تسليم السلطة بعد انتهاء ولايته.

وأختتم هلال، بأن مصر ليست عاقرا وقادرة على إنجاب العديد من العظماء والكفاءات، وأن رئيس الجمهورية هو (موتور وأعصاب الحياة السياسية في مصر)، وأننا نمر بمرحلة انتقالية لم تستقر فيها قواعد تسليم وتسلم السلطة بعد، وأن النظام المصري لم يصل بعد إلى درجة الاستقرار.

وتابع علي الدين هلال:" مفيش رئيس تحدث عن عدم المساس بالدستور علانية من قبل باستثناء الرئيس السيسي ".