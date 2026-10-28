قفزة في السياحة الروسية لمصر.. بوتين يكتشف أرقامًا قياسية خلال مباحثاته مع الرئيس السيسي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أكثر من 1.2 مليون سائح روسي زاروا مصر خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 1.5 مليون سائح على مدار عام 2025 بالكامل، في مؤشر على استمرار أهمية السوق الروسية لقطاع السياحة المصري.

قفزة في السياحة الروسية لمصر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجود زيادة كبيرة في عدد السياح الروس الذين زاروا مصر خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الأعداد تتزايد بشكل كبير.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع نظيره الروسى فيلاديمير بوتين، فى قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

وقال بوتين إن هناك فرصة كبيرة لمناقشة آفاق التعاون بين مصر وروسيا في كافة المجالات، موضحًا أن البلدين عقدا لقاءً مثمرًا ناقشا خلاله جميع مجالات التعاون المشترك، إلى جانب قضايا الساحة الدولية.