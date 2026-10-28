وليد توفيق يكشف كواليس أغنية «انزل يا جميل»: آثار الحكيم رفضت أمسك إيدها وقالت لازم نتجوز الأول

كشف المطرب وليد توفيق أن الفنانة آثار الحكيم كانت ترفض الملامسة، وتمانع أن يمسك يدها خلال تصوير كليب أغنية «انزل يا جميل»، موضحًا أنها أخبرته بأنه لا بد أن يتزوجها أولًا حتى يسمح له بالإمساك بيدها.

وقال وليد توفيق، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل»، مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية «صدى البلد 2»: «أنا بوجه تحية كبيرة لآثار الحكيم ولأسرتها الكريمة، في ناس بتعتقد إن كل الفنانين زي بعض، مع احترامي لكل الفنانين، في فنانين سبور وفي فنانين منفتحين، ورغم أن آثار الحكيم كانت بتمثل في السينما والمسرح والتلفزيون، لكنها كانت ملتزمة التزامًا كبيرًا، وما كانش في تليفون في بيتها».



وأشار وليد توفيق إلى أنه أراد في إحدى المرات التواصل مع الفنانة آثار الحكيم، وطلب رقم هاتفها، ليرد عليه البقال الذي كان يقع محله أسفل منزلها.

وتحدث وليد توفيق عن كواليس تصوير فيديو كليب أغنية «انزل يا جميل»، قائلًا: «في مشهد لما بقول انزل يا جميل على الساحة، كان لازم آخدها من إيدها وألفها، لكنها قالت لي: ما تمسكش إيدي غير لما نتجوز».



